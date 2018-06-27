ОЗХО на пороге радикальных перемен

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) оказалась в среду на пороге радикальных перемен, которые могут иметь широкие, и, возможно, деструктивные последствия не только для самой организации, но и для всей системы нераспространения химического оружия, а также для глобальной конструкции международной безопасности и роли в ней Совета Безопасности ООН.

27 июня - на второй день проходящей в Гааге Специальной конференции государств-членов Конвенции по запрещению химического оружия состоится голосование по британскому проекту об изменении мандата организации и наделении ее атрибутивным правом - то есть возможностью назначать виновных в инцидентах с применением химического оружия. Голосование пройдет на закрытой для СМИ сессии в 14:30 -15:00 по местному времени (15:30-16:00 мск).

Зубастая ОЗХО?

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который специально прибыл во вторник в Гаагу для придания веса предложению Лондона, объявил : "Британское предложение [изменения мандата ОЗХО] позволит организации определять ответственность за химические нападения. Все страны организации должны поддержать это предложение и голосовать против любых других предложений, которые сделают эту организацию беззубой".

Джонсон в своей речи вновь вспомнил о так называемых химических нападениях в сирийском городе Дума и британском Солсбери. Он отметил, что "в Солсбери до сих пор продолжаются мероприятия по обеззараживанию местности и три человека остаются в больницах", не уточнив при этом каких-либо подробностей. В своей речи британский министр оперировал пафосными призывами положить конец применению химического оружия, для чего, по его мнению, необходимо расширение полномочий ОЗХО.

О поддержке этого предложения уже объявили 28 стран ЕС и 13 государств-партнеров, включая Грузию, Украину, Молдавию и страны Балкан. Свою поддержку также выразили не входящие в ЕС страны НАТО - США, Канада, Турция, а также их союзники - Япония, Австралия, Новая Зеландия.

Прокурорские функции

Россия выступила с критикой этого предложения при поддержки группы государств, включающих Китай, Сирию, Иран.

По словам главы российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгия Каламанова, Лондон хочет превращения ОЗХО из технической в квази прокурорскую структуру, что грозит подорвать сам режим нераспространения. "Предпринимаются совершенно не понятные для нас попытки наделить сугубо техническую ОЗХО не свойственными ей атрибутивными функциями. Речь идет о ее превращении в квази прокурорскую, полицейскую и судебно-медицинскую организацию", - сказал он.

"Предложенный Великобританией проект решения Конференции представляет собой прямое вторжение в исключительные прерогативы СБ ООН и ведет к подрыву авторитета ОЗХО и всей Конвенции по запрещению химоружия", - сказал он. Каламанов призвал участников конференции "задуматься о последствиях этих действий". "Не повлечет ли это за собой сбой в работе глобальных режимов нераспространения или слом всей системы международной безопасности", - отметил он.

Оригинальное голосование

При этом существующая в ОЗХО система голосования отличается такими особенностями, что в теории изменить мандат ОЗХО можно и четырьмя голосами "за", несмотря на то, что в нее входят 192 государства.

Как пояснил российским журналистам постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, "США и Великобритания уговаривают колеблющиеся страны не участвовать в голосовании. Дело в том, что голоса воздержавшихся здесь не принимаются в расчет. Считаются только голоса тех, кто проголосовал "да" или "нет", - сказал он. - Теоретически можно представить такую ситуацию - 100 делегаций в зале, США, Великобритания, Германия, Франция голосуют за свой проект и только одна Россия против, а остальные 95 воздержатся. В такой абсурдной ситуации все равно решение было бы принято".

"Поскольку у наших партнеров, как мы говорим, есть численное превосходство - это страны ЕС, страны НАТО, они набирают какое-то количество голосов, им важно, чтобы страны, которые могут нас поддержать отсутствовали в зале. Они так и говорят колеблющимся странам: если вам некомфортно выбирать между Россией и США, пожалуйста, воздержитесь или выйдите из зала. А это играет им на руку", - сказал он.

Он напомнил, что в 2002 году США решили сместить бразильского гендиректора ОЗХО. "Они созвали сессию и, пользуясь этой странной процедурой выборов, добились его отстранения, причем за это проголосовали только 48 участников, то есть менее одной трети членов организации, которых тогда было 152. Против тогда проголосовали, если не ошибаюсь, только девять стран, и решение было принято", - сказал он.

Контрмеры

Как заявил ТАСС Георгий Каламанов, Россия "готова противостоять" британскому наступлению на ОЗХО. По его словам, пять государств Организации по запрещению химического оружия подготовили и внесут в среду поправки к британскому проекту.

"Будут внесены поправки к британскому докладу. Таких поправок пять, их подготовили Венесуэла, Иран, Белоруссия, Казахстан и Бурунди, - сказал он. - Россия в соответствии с уставными документами ОЗХО будет настаивать на обсуждении и голосовании по каждой поправке".

"Возможно также внесение дополнительных проектов решений, по которым возможно голосование", - отметил он. Каламанов отказался пока комментировать состоится ли голосование по российско-китайскому проекту усиления мандата ОЗХО. "Об этом пока преждевременно говорить", - отметил он.

Согласно полученному ТАСС тексту этого проекта, Россия и Китай предлагают ОЗХО расширить технические возможности миссий организации по расследованию химических инцидентов и оказанию помощи пострадавшим странам.

Что дальше

Что произойдет, если, несмотря на все контраргументы, британское предложение будет принято? Если ОЗХО сможет официально объявлять государственных или негосударственных игроков ответственными за химические атаки, это не только создаст первый юридический прецедент подрыва исключительной роли Совета Безопасности ООН в международных отношениях. Это станет и самым острым кризисом доверия ОЗХО с момента создания этой организации. Инцидент в Солсбери и последние реальные или мнимые инциденты в Сирии, к которым, в частности, апеллирует Лондон, продемонстрировали, что ОЗХО слишком охотно поддается влиянию западных государств.

Это тяжелый удар по организации, поскольку ее нынешние страны-члены могут просто утратить веру в непредвзятость ее заключений. А если контролирующий механизм Конвенции о запрещении химического оружия будет скомпрометирован, то и готовность ее соблюдать будет серьезно подорвана.

Химическое оружие в современных военных доктринах вообще не рассматривается как действенное средство ведения войны XXI века. Это объясняется его крайне неизбирательным действием и повышенным риском гибели именно гражданских лиц, не имеющих, в отличие от участников боевых действий, средств защиты и необходимой подготовки для выживания в условиях химической атаки. Эти же характеристики делают химическое оружие крайне опасным в руках террористических группировок, а значит представляющим для них особый интерес.

Абсурд ситуации заключается в том, что британская "реформа ОЗХО" будет отталкивать от Конвенции по запрещению химического оружия именно государственных игроков, которые сами по себе заинтересованы как раз в запрете химического оружия. Инициатива Лондона никак не повысит эффективность организации в борьбе с возможным применением отравляющих веществ террористическими структурами, чей интерес к химическому оружию очевиден.

Террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), ни холодно, ни жарко от того, назовет ли ОЗХО ее виновной в условном инциденте с применением химоружия. Более того, эта структура и сама охотно берет на себя ответственность за любые нападения, включая те, к которым она со всей очевидностью не имеет никакого отношения.

Денис Дубровин