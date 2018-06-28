Канцлер Австрии сообщил о единой позиции с Францией по миграционной проблеме

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Австрия и Франция совпадают во взглядах относительно того, что ЕС требуется усилить внешние границы и доставлять мигрантов в транзитные страны после спасения в море. Об этом заявил в четверг журналистам канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам первой рабочей сессии саммита ЕС.

"Дискуссия развивается в правильном направлении, - отметил Курц. - Я провел переговоры с [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном. Мы совпадаем во мнениях по главным вопросам. Он тоже высказывается за усиление внешних границ, чтобы мы могли доставлять людей после спасения в транзитные страны, а также чтобы мы попытались улучшить сотрудничество с Ливией".

Канцлер Австрии добавил, что он "доволен, что дела развиваются в правильном направлении, правда, это не исключает жарких дебатов, ведь по миграционному вопросу есть напряженное настроение".

Ранее по прибытии на саммит Курц подчеркнул, что он надеется на изменение тенденции в миграционной политике ЕС на этом саммите. "Мы на протяжении многих лет требуем изменения системы, сокращения числа нелегальных мигрантов. Думаю, сегодня это возможно", - говорил Курц.

По его словам, ЕС необходимо добиться создания платформ в третьих странах вне Европы, куда можно будет доставлять спасенных мигрантов, усилить пограничную службу ЕС Frontex, развить сотрудничество с ливийской береговой охраной.