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США и Япония требуют от КНДР ликвидации всех видов оружия массового уничтожения

Международная панорама
29 июня, 4:33 дата обновления: 29 июня, 5:30 UTC+3

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра подчеркнул необходимость уничтожения баллистических ракет всех типов

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Министр обороны Японии Ицунори Онодэра

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра

© AP Photo/Yong Teck Lim

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. США и Япония будут добиваться от КНДР ликвидации всех видов оружия массового уничтожения и баллистических ракет всех типов. Об этом заявил в пятницу министр обороны Японии Ицунори Онодэра на пресс-конференции после переговоров со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом.

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"Мы разделяем мнение о том, что Северная Корея должна ликвидировать все виды средств массового уничтожения: ядерные, биологические и химические, - сказал министр. - Уничтожены должны быть также баллистические ракеты всех типов".

Министр обороны США подтвердил такую позицию. "Мы решительно выступаем, - отметил Мэттис, - за полную ликвидацию средств массового уничтожения и баллистических ракет Северной Кореи в проверяемой и необратимой форме".

Глава Пентагона повторил, что США и Южная Корея отменяют намеченные на июль и август учения морской пехоты и крупномасштабные маневры Ulchi Freedom Guardian в интересах создания благоприятной для диалога с Пхеньяном атмосферы. "Тем самым мы поможем нашим дипломатам успешно вести переговоры в направлении мирного решения проблем Корейского полуострова, - сказал министр. - В то же время мы будем укреплять военное сотрудничество с союзниками, чтобы диалог с Северной Кореей велся с сильных позиций". Мэттис также подчеркнул важность неукоснительного выполнения санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.

Кроме того, министры обороны Японии и США на пресс-конференции отметили, что военные учения двух стран будут проводиться без изменений. "Мы намерены укреплять наши силы сдерживания", - заявил в связи с этим Ицунори Онодэра. Глава Пентагона также подчеркнул, что США намерены полностью выполнять свои обязательства по обороне Японии, включая острова Сенкаку /Дяоюйдао/ в Восточно-Китайском море, на которые претендует Пекин.

Визитом в Японию Мэттис завершил свое турне по Восточной Азии, в ходе которого он посетил Китай и Южную Корею. Накануне в Сеуле министр заявил, что США, несмотря на развитие диалога с КНДР, сохранят свое военное присутствие в Южной Корее. Там размещены 28,5 тыс. американских солдат и офицеров.

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Персоны
Мэттис, Джеймс
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
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