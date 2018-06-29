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Вучич назвал ожидаемый визит Путина в Сербию большой честью для страны

Международная панорама
29 июня, 17:55 UTC+3 БЕЛГРАД 29, июня. /ТАСС

Глава МИД Сербии Ивица Дачич ранее в пятницу сообщил о запланированном визите российского лидера в страну

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БЕЛГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Ожидаемый осенью 2018 года визит президента РФ Владимира Путина в Сербию является большой честью для страны. Об этом заявил в пятницу сербский президент Александар Вучич в ходе встречи с послом РФ в Белграде Александром Чепуриным.

"Президент России Владимир Путин согласился посетить Сербию, что президент Сербии Александар Вучич оценил как большую честь и подтверждение традиционных дружеских русско-сербских связей. Сообщение, что Путин согласился посетить Сербию президенту Вучичу передал посол РФ в Сербии Александар Чепурин", - сообщила пресс-служба сербского лидера.

Российский дипломат поблагодарил Вучича за высокий уровень двусторонних отношений и отметил, что посещение президента Путина является выражением желания и намерений Москвы работать над углублением сотрудничества двух стран, говорится в сообщении. Как ожидается, в ходе поездки Путина в Сербию будет подписано несколько соглашений.

Участники встречи также обсудили ситуацию в регионе, а также состояние диалога Белграда и Приштины. Чепурин поблагодарил Вучича за организацию концерта ансамбля имени Александрова в Белграде, отметив, что артисты были поражены теплым приемом белградской публики. Посол также поздравил президента с важным культурным событием для Сербии - открытием после 15-летней реставрации Национального музея. В свою очередь Вучич поблагодарил Россию за высокий уровень организации мирового первенства по футболу и поздравил с выходом российской сборной из группы.

Ранее в пятницу об ожидаемом осенью 2018 года визите Путина в Сербию заявил глава МИД страны Ивица Дачич. Кремль пока не объявлял о таком визите.

Вучич 12 июня поздравил российский народ с национальным праздником - Днем России - и пригласил Путина посетить Сербию с визитом.

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Вучич, Александар Путин, Владимир Владимирович
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