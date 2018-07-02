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CNN: представители США и КНДР обсудили выполнение достигнутых в Сингапуре договоренностей

Международная панорама
2 июля, 1:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, июля. /ТАСС

Телеканал отмечает, что это первая личная встреча политиков двух стран после переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Официальные представители США и КНДР встретились в воскресенье в пограничном пункте Пханмунджом и обсудили выполнение договоренностей, достигнутых на саммите в Сингапуре. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

По сведениям его источников в Госдепартаменте, группу американских чиновников возглавлял посол США на Филиппинах Сун Ким, который с 2011 по 2014 год был послом в Южной Корее и являлся специальным представителем США по политике в отношении КНДР. Телеканал отмечает, что это первая личная встреча представителей двух государств после саммита в Сингапуре.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 12 июня свою первую встречу в Сингапуре. По ее итогам был подписан документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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