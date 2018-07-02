AP: партнер экс-главы штаба Трампа участвовал в разработке пророссийской стратегии

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Партнер Пола Манафорта - бывшего руководителя предвыборного штаба президента США - Константин Килимник был вовлечен в разработку "пророссийской политической стратегии" задолго до того, как спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование предполагаемого сговора окружения Дональда Трампа с Россией в период предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы из архивов бывшей консультационной компании Манафорта.

"Запад более опытен в этой современной игре, где восприятие событий мировым общественным мнением и подача фактов под определенным углом гораздо важнее, чем реальные события, - приводит агентство выдержки из подготовленного в 2004 году Килимником для Манафорта анализа действий России на постсоветском пространстве. - Русские потерпят неудачу, если не научатся быть участниками этой игры".

Как утверждает агентство, Килимник оказывал содействие Манафорту в подготовке материалов для потенциальных клиентов и сохранял "по крайней мере часть" контактов в России в период президентской кампании в США 2016 года.

В начале июня специальный прокурор США по так называемому российскому делу Роберт Мюллер предъявил обвинения в адрес Манафорта, которые затрагивали и Константина Килимника. Согласно документам, размещенным в электронной базе суда, Манафорт и Килимник обвиняются в попытках препятствовать правосудию, даче ложных показаний, сговоре с целью помешать властям и сговоре с целью отмывания денег.