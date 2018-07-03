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CNN: Трамп планирует в начале саммита США и России переговорить с Путиным один на один

Международная панорама
3 июля, 1:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, июля. /ТАСС

Ранее президент США общался наедине в течение часа с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время переговоров в Сингапуре, отмечает телеканал

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует в самом начале своей ожидающейся встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки переговорить с ним один на один. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к саммиту.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

По его данным, глава Белого дома хочет сначала лично побеседовать с главой российского государства без присутствия помощников и других членов делегаций.

Такой же формат переговоров Трамп предпочел во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре в прошлом месяце, отмечает телеканал. Как напоминает телеканал, Трамп и Ким Чен Ын тогда около часа общались сначала один на один в присутствии лишь переводчиков. Только затем к ним присоединились остальные члены делегаций двух стран.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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