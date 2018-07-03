Финская газета назвала несколько возможных мест встречи Путина и Трампа в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 3 июля. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Финляндии может пройти в одном из четырех разных мест, три из которых расположены в Хельсинки, четвертое - в его городе-спутнике Вантаа. Об этом сообщила во вторник газета Iltalehti.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

Усадьба Кенигстедт

По мнению издания, подходящим местом для проведения российско-американского саммита могла бы стать принадлежащая финскому правительству усадьба Кенигстедт в Вантаа - это порядка 15-20 минут пути от главного столичного аэропорта. В собственность кабмина она перешла в 1961 году. Там, отмечает Iltalehti, созданы "хорошие условия для встречи с точки зрения безопасности и транспорта", в том числе потому, что усадьба "находится далеко от центра Хельсинки".

Общая площадь территории Кенигстеда составляет 35 гектаров. На первом этаже здания усадьбы есть, в частности, библиотека, столовая, зал приемов, на втором - переговорные комнаты и комнаты для проживания. Совсем недавно, в начале июня в Кенигстеде уже проводились консультации начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда.

Резиденция Ниинистё

Другим вариантом места встречи Путина и Трампа, считает Iltalehti, может быть выбрана Мянтюниеми - резиденция президента Финляндии Саули Ниинистё в Хельсинки. Хотя это место расположено и в черте города, но от центра все же удалено, к нему прилегает малолюдный лесопарк.

Всего резиденция состоит из трех зданий, отмечает газета. Одно из них включает жилые помещения площадью 680 квадратных метров, помещения для организации встреч площадью 916 квадратных метров и административные помещения площадью 424 квадратных метра. В Мянтюниеми Ниинистё каждый год проводит множество встреч, приемов и переговоров.

Отель Hilton

Третьим возможным местом встречи президентов России и США, полагает Iltalehti, мог бы стать отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa. Он находится в столичном районе Мунккиниеми на берегу моря примерно в 15 минутах езды от центра города и уже неоднократно принимал официальные мероприятия и конференции разного уровня. Так, например, напоминает издание, "в 2014 году там встречались премьер-министры стран Северной Европы, Великобритании и стран Балтии для обсуждения будущего и экономических перспектив севера Европы", а в 2012 году там проводили встречу восьми президентов стран ЕС, обсуждавших, среди прочего, экономическую ситуацию Греции.

В отеле, помимо здания для размещения туристов и участников встреч, есть также отдельное здание для конференций. Всего в Hilton 238 номеров, 17 переговорных комнат и подогреваемый бассейн с финскими саунами. В настоящее время свободных номеров на 15-17 июля - вероятные даты прибытия делегаций и журналистов в связи с российско- американской встречей - в этом отеле нет.

Президентский дворец

Четвертым местом, которое, по мнению Iltalehti, могло бы принять саммит, является Президентский дворец в центре Хельсинки, находящийся напротив рыночной площади в Южном порту, рядом со зданием мэрии. Площадь дворца составляет порядка 3 тысяч квадратных метров. "Расположение дворца в центре города может представлять проблему для организаторов саммита, но, с другой стороны, там и ранее проводились крупные встречи лидеров государств", - пишет Iltalehti. В частности, в сентябре 1990 года там встречались первый президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший.