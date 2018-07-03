Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп заявил, что он смог предотвратить войну с КНДР

Международная панорама
3 июля, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Президент США отметил, что в течение восьми месяцев Пхеньян не производит никаких запусков ракет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 июля. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что именно его действия привели к тому, что сейчас Вашингтон не находится в состоянии войны с Пхеньяном. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

Смотрите также
Портреты президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына

История отношений США и КНДР. Досье

"Много хороших разговоров [прошло] с Северной Кореей - все идет хорошо! В то же время никаких запусков ракет или ядерных испытаний [не было] в течение восьми месяцев. Вся Азия трепещет. Только оппозиционная партия, которая включает лживые новости, жалуется", - написал Трамп.

"Если бы не я, сейчас мы бы были в состоянии войны с Северной Кореей!", - заключил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
2
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
3
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
4
DM: британским школьницам запретили носить юбки
5
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
6
Право бесплатного проезда на пригородных электричках Подмосковья получат 2,8 млн человек
7
В МИД назвали возможным создание в России альтернативного интернета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости