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Трамп надеется, что США никогда не придется воспользоваться своими вооруженными силами

Международная панорама
4 июля, 4:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, июля. /ТАСС

Президент США добавил, что в этом финансовом году было выделено $700 млрд для военнослужащих

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ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил во вторник надежду на то, что Соединенным Штатам никогда не придется воспользоваться своими модернизированными вооруженными силами. С такими словами он выступил на торжественном вечере в штате Западная Вирджиния. Его речь транслировали американские новостные телекомпании.

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"Мы восстанавливаем безопасность США, восстанавливаем наши великие вооруженные силы. В этом [финансовом] году (начинается в США с 1 октября - прим. ТАСС) мы предоставили [в рамках оборонного бюджета] рекордные $700 млрд для наших военнослужащих, а в следующем году - $716 млрд. Мы формируем их [ВС] столь масштабными, мощными и сильными, как никогда раньше. И надеюсь, нам никогда не придется их использовать", - сказал он на мероприятии, посвященном чествованию Вооруженных сил США в преддверии Дня независимости.

"Чем сильнее мы становимся, тем меньше вероятность того, что нам придется их [ВС] использовать", - считает президент. "Будем надеяться, что никогда не воспользуемся этим поразительным вооружением, которое прямо сейчас создается здесь, в США, лучшее в мире", - заключил Трамп.

В январе Пентагон опубликовал обновленную впервые за 10 лет Стратегию национальной обороны (СНО), которая сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем. "Хотя мы будем и дальше вести [военные] кампании против террористов, соперничество между великими державами, а не терроризм, находится сейчас в центре внимания при обеспечении национальной безопасности США", - подчеркнул тогда министр обороны страны Джеймс Мэттис. Он отметил, что угрозу для США представляют "ревизионистские державы" Россия и Китай, "режимы-изгои" КНДР и Иран, а также "транснациональные организации террора".

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