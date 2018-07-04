Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда расследует инцидент в Эймсбери

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда подключились к расследованию инцидента, произошедшего в городе Эймсбери (в 10 км от Солсбери), в результате которого два человека подверглись воздействию неизвестного вещества. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в столичной полиции.

"Как вы можете предположить, учитывая последние события в Солсбери, сотрудники контртеррористического подразделения работают вместе с коллегами из полиции графства Уилтшир по инциденту в Эймсбери", - сообщили в Скотленд-Ярде.

"Как заявила полиция графства Уилтшир, они не делают скоропалительных выводов в отношении обстоятельств вокруг этого инцидента и будут предоставлять общественности новую информацию настолько быстро и регулярно, насколько это будет возможно", - добавили в полиции.

По данным правоохранителей, вечером 30 июня мужчина и женщина 40 лет были найдены без сознания с своем доме. Их доставили в больницу в Солсбери, оба находятся в критическом состоянии.

В настоящее время эксперты проводят анализ вещества, воздействию которого подверглись пострадавшие.