Президент США призвал Конгресс срочно принять новое иммиграционное законодательство

ТАСС, 5 июля. Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс срочно принять новое иммиграционное законодательство. Об этом глава Белого дома написал в четверг на своей странице в Twitter.

"Конгресс должен прямо сейчас принять толковый, быстрый и обоснованный иммиграционный закон", - подчеркнул он. По его словам, правоохранительные органы США "отлично делают свою работу на границе, но законы, которым они вынуждены следовать сегодня, являются безумными".

По мнению Трампа, эти законы должны обеспечить следующее: "Когда люди с детьми или без них проникают в нашу страну, им надо сказать, чтобы они ушли без того, чтобы наша страна была вынуждена проходить через длительные и дорогостоящие судебные процессы".

"Скажите этим людям "убирайтесь!", - заявил президент США. - И они должны уйти, точно так же, как если бы они оказались на вашей лужайке перед домом".

По словам президента США, привлечение тысяч судей не решает эту проблему.