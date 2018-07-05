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Роухани: предложения Европы по сохранению СВПД не соответствуют требованиям Ирана

Международная панорама
5 июля, 23:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Президент республики выразил надежду, что эта проблема будет затронута на встрече министров иностранных дел стран - участников ядерной сделки и представителей Тегерана

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ТАСС, 5 июля. Президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Роухани сообщил в четверг президенту Франции Эмманюэлю Макрону в ходе телефонного разговора, что пакет экономических мер, предложенных Тегерану европейскими государствами для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, не удовлетворяет всем требованиям Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters.

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"Пакет, предложенный Европой <...> не соответствует всем нашим требованиям", - заявил Роухани. Как отмечает агентство, президент Ирана выразил надежду, что эта проблема будет затронута на встрече министров иностранных дел стран - участников ядерной сделки и представителей Тегерана, которая состоится 6 июля в Вене.

Ранее сообщалось, что разочарование европейскими предложениями по сохранению ядерной сделки Роухани выразил в ходе беседы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В конце июня телеканал Press TV со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи сообщил, что три европейские страны - участницы ядерной сделки (Великобритания, Германия, Франция) и Европейский союз пообещали представить пакет практических мер, которые удовлетворят требования Тегерана, в том числе в отношении продажи нефти и ее транспортировки.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности (СБ) ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и ЕС. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры.

В свою очередь лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон призвали всех участников сделки и дальше полностью ее выполнять. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выход США из сделки нарушением резолюции СБ ООН и отметил, что Москва будет добиваться сохранения соглашения, несмотря на планы Вашингтона возобновить санкционный режим против Тегерана.

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Темы
Ситуация вокруг Ирана Выход США из ядерной сделки с Ираном
Персоны
Мэй, Тереза Роухани, Хасан Трамп, Дональд Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Лавров, Сергей Викторович
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