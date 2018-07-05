CNN: в США проводят ДНК-тесты для уточнения родства нелегалов и разлученных с ними детей

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Власти США проводят ДНК- тесты, чтобы подтвердить родство между нелегальными иммигрантами и разлученными с ними детьми. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

Минюст США в апреле объявил о проведении политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности, разлучая с детьми. Практика вызвала волну критики и уже отменена. Суд обязал администрацию США воссоединить с родителями детей, которых насчитывается более двух тысяч.

Как отмечает CNN, тесты проводят с тем, чтобы не допустить передачи несовершеннолетних детей под опеку лиц, которые лишь выдают себя за их родителей. "Вопросы безопасности являются приоритетными. Случается, что те, кто утверждают, что будто бы являются родителями, занимаются торговлей детьми или их нелегальными перевозками", - приводит слова одного из чиновников телеканал. Он не уточнил, как долго осуществляется данная практика и является ли она добровольной.

Президент США Дональд Трамп ранее дал указание минюсту разработать меры, которые позволят семьям, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела. 26 июня суд в Сан-Диего (штат Калифорния) постановил, что властям США следует в течение 30 дней обеспечить воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей. На это было отведено 14 дней, если разлучены с родителями были дети младше 5 лет.