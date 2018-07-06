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СМИ: КНДР рассматривает возможность встречи Ким Чен Ына и Трампа в Швейцарии

Международная панорама
6 июля, 1:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Сообщается также, что Пхеньян направил дипломатов в Берн, Давос и Женеву с целью получения информации о наличии подходящих конференц-залов и отелей

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ТАСС, 6 июля. КНДР рассматривает возможность проведения встречи своего лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Швейцарии. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, Пхеньян направил дипломатов в Берн, Давос и Женеву для получения информации из первых рук о наличии подходящих конференц-залов и отелей для двусторонних переговоров лидеров США и КНДР, а также встреч с участием Китая и Южной Кореи.

Трамп и Ким Чен Ын провели 12 июня свою первую встречу в Сингапуре. По ее итогам был подписан документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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США КНДР Китай Сингапур Швейцария Республика Корея
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