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Bloomberg: Путин и Трамп могут договориться о выводе войск Ирана из Сирии

Международная панорама
6 июля, 2:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, июля. /ТАСС

Стороны ведут переговоры, направленные на то, чтобы по итогам встречи лидеров двух государств в Хельсинки была достигнута хотя бы одна значимая договоренность, сообщает агентство

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НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин могут в ходе ожидающегося саммита в Хельсинки достичь договоренностей, предусматривающих вывод поддерживаемых Ираном войск с сирийской территории. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

По его данным, вопрос о роли Ирана в Сирии будет ключевым в ходе встречи двух лидеров 16 июля. Одновременно переговоры на эту тему Москва ведет с Тегераном, отмечает агентство.

Как отмечают его источники, российское руководство в предварительном порядке согласилось с требованиями США и Израиля, которые хотят, чтобы поддерживаемые Ираном силы покинули территорию на юге Сирии у израильской границы и были заменены на войска, лояльные правительству в Дамаске.

Как утверждает Bloomberg, в настоящий момент Москва и Вашингтон ведут интенсивные переговоры, направленные на то, чтобы по итогам встречи в Хельсинки была достигнута хотя бы одна серьезная договоренность, которую Трамп мог бы предъявить в качестве доказательства успешности саммита и оправдания дальнейших шагов США по улучшению отношений с РФ.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии. Как сообщил посол США в РФ Джон Хантсман, Путин и Трамп сначала проведут "двустороннюю встречу один на один", за которой последуют "переговоры в расширенном формате" и рабочий ланч.

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Темы
Кризис в Сирии Ситуация вокруг Ирана Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Хантсман, Джон Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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