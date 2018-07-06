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Президент Македонии вновь отказался утвердить изменение названия страны

Международная панорама
6 июля, 17:07 UTC+3 СКОПЬЕ СКОПЬЕ 6, июля. /ТАСС

При этом Гёрге Иванов обвинил во лжи премьер-министра страны, заявлявшего, что глава государства подпишет документ о переименовании

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СКОПЬЕ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Республики Македония Гёрге Иванов вновь отказался подписывать закон об изменении государственного названия и опроверг сделанные ранее заявления премьер-министра страны Зорана Заева о своей готовности пойти на такой шаг.

Сообщение об этом опубликовано в пятницу на официальном сайте президента Македонии.

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"Премьер-министр Заев продолжает лгать и манипулировать не только македонской, но и греческой, и международной общественностью своими разнообразными, противоречивыми и запутанными мнениями. Членство Республики Македония в Европейском союзе и НАТО не должно подвергаться злоупотреблениям в связи с принятием договора, наносящего ущерб, и с неисчислимыми последствиями для македонского государства и македонского народа", - отмечено в документе.

Президент Македонии не согласен с договором, считая, что тот наносит ущерб македонской национальной идентичности и интересам республики. "Позиция президента Иванова не изменилась и не будет меняться не при каком давлении, шантаже и угрозах", - подчеркивается в сообщении администрации президента страны.

Учитывая заявления президента об отказе подписывать соглашение, правительство Македонии ранее отмечало, что воля граждан, выраженная на референдуме, должна быть обязательной для всех политических субъектов, вне зависимости от их функции. Поэтому финальным этапом в решении вопроса должно стать проведение референдума об изменении названия страны.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.

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