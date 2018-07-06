Канада готова оказать Британии помощь в расследовании инцидента в Эймсбери

ОТТАВА, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Канады готово оказать Великобритании любую необходимую помощь в расследовании дела об отравлении двух людей так называемым нервно-паралитическим веществом "Новичок" в английском городе Эймсбери. Об этом в пятницу говорится в заявлении канадского МИД.

"Канада подтверждает свою поддержку Соединенному Королевству, которое расследует инцидент с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок" на своей территории, - заявили в ведомстве. - Мы готовы предложить [Британии] любую помощь сейчас и в будущем".

По данным британских правоохранителей, вечером 30 июня 44-летняя женщина и 45-летний мужчина, которые жили вместе, были найдены без сознания в своем доме в Эймсбери. Газета The Daily Telegraph сообщила, что женщину зовут Дон Стёрджес, а мужчину - Чарльз Роули. Полиция Лондона полагает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" стало причиной отравления этих людей и не исключает связи данного инцидента с отравлением в марте этого года экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии тем же веществом.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.