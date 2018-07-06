Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Канада готова оказать Британии помощь в расследовании инцидента в Эймсбери

Международная панорама
6 июля, 17:52 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 6, июля. /ТАСС

МИД Канады также выразил поддержку Лондону в связи с инцидентом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Канады готово оказать Великобритании любую необходимую помощь в расследовании дела об отравлении двух людей так называемым нервно-паралитическим веществом "Новичок" в английском городе Эймсбери. Об этом в пятницу говорится в заявлении канадского МИД.

Смотрите также

Расследование отравления двух человек неизвестным веществом близ Солсбери набирает обороты

"Канада подтверждает свою поддержку Соединенному Королевству, которое расследует инцидент с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок" на своей территории, - заявили в ведомстве. - Мы готовы предложить [Британии] любую помощь сейчас и в будущем".

По данным британских правоохранителей, вечером 30 июня 44-летняя женщина и 45-летний мужчина, которые жили вместе, были найдены без сознания в своем доме в Эймсбери. Газета The Daily Telegraph сообщила, что женщину зовут Дон Стёрджес, а мужчину - Чарльз Роули. Полиция Лондона полагает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" стало причиной отравления этих людей и не исключает связи данного инцидента с отравлением в марте этого года экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии тем же веществом.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отравление в Эймсбери
Страны
Канада Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
3
"Нафтогаз" готов урезать сумму иска к "Газпрому" в ответ на обязательства после 2019 года
4
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
5
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
6
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
7
Секта "Аум Синрикё". Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!