Расследование отравления двух человек неизвестным веществом близ Солсбери набирает обороты

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Расследование отравления двух человек неизвестным веществом в английском городе Эймсбери набирает обороты и привлекает все больше внимания в свете того, что инцидент произошел всего в десятке километров от города Солсбери, где в начале марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские СМИ проводят параллели между двумя случаями, однако полиция и врачи предпочитают сначала изучить всю картину произошедшего.

О самом отравлении стало известно в ночь на вторник, и доступная сейчас информация довольно скудна. По данным правоохранительных органов, вечером 30 июня мужчина и женщина в возрасте около 40 лет были найдены без сознания в своем доме. Людей, имена которых не называются, доставили в больницу в Солсбери, где оба они находятся в критическом состоянии.

К расследованию инцидента подключились сотрудники контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда. "Как вы можете предположить, учитывая последние события в Солсбери, сотрудники контртеррористического подразделения работают вместе с коллегами из полиции графства Уилтшир по инциденту в Эймсбери", - сообщили ТАСС в полиции.

"Как заявила полиция графства Уилтшир, они не делают скоропалительных выводов в отношении обстоятельств вокруг этого инцидента и будут предоставлять общественности новую информацию настолько быстро и регулярно, насколько это будет возможно", - добавили в Скотленд-Ярде.

Есть ли связь с Солсбери

Согласно информации газеты The Sun, руководство британских спецслужб в настоящий момент занимается изучением вопроса о том, могли ли пострадавшие каким-то образом войти в контакт с ранее не обнаруженными частицами нервно-паралитического вещества (газета называет его "Новичок"). Врачи определили, что пара была отравлена токсинами и что пострадавшие демонстрируют симптомы, схожие с теми, что проявлялись у экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в Солсбери в начале марта.

Газета сообщила, что множество мест, которые пострадавшая пара посещала в последние дни, взяты в оцепление, в частности, в городе Солсбери. В их числе называют дом пострадавших на Магглтон-роуд и баптистский центр в Эймсбери, а также сады королевы Елизаветы в Солсбери. Издание утверждает, что члены правительства получают обновленную информацию о ходе расследования инцидента.

Газета указывает на то, что пострадавшие были известны в качестве наркозависимых местных жителей, употреблявших так называемые рекреационые наркотики, а также на то, что эта пара никак не была связана с Россией.

Стоит отметить, что именно наркотики - героин или кокаин - сначала рассматривались полицией в качестве основной причины отравления. Однако изучение вещества, которым отравились мужчина и женщина, заставило полицию начать рассматривать и другие версии.

Полиция и врачи воздерживаются от комментариев

Представитель пресс-службы полиции графства Уилтшир, на территории которого расположены города Эймсбери и Солсбери, сказала ТАСС, что не комментирует наличие или отсутствие связи инцидента в Эймсбери с делом Скрипалей.

Кара Чарльз-Баркс, главный врач окружной больницы Солсбери, в которую были доставлены постарадвшие, заявила, что считает неуместными любые комментарии, пока не будет установлено, что стало причиной подобного состояния госпитализированных. "Двое человек проходят лечение в больнице Солсбери. Мы взаимодействуем с полицией, чтобы выяснить обстоятельства этого инцидента, и было бы неуместно давать дальнейшие комментарии в то время, пока мы устанавливаем, каким образом они заболели", - приводятся ее слова в опубликованном заявлении.

Тем временем оборонная научно-техническая лаборатория в городе Портон-Даун подтвердила, что ее эксперты привлечены к расследованию инцидента.

Лондон следит за расследованием

В британском правительстве, тем временем, следят за ходом расследования. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании.

"Это инцидент, к которому по вполне понятным причинам подходят со всей серьезностью. Министры и премьер-министр регулярно получают обновленную информацию, и этим утром состоялась встреча официальных лиц по поводу получения обновлений по фактам и о ситуации на месте происшествия", - сказал представитель Мэй.

О деле Скрипалей

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге, а также прекратить деятельность Британского совета в РФ.