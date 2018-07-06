Зариф: итоги встречи в Вене по иранскому атому продемонстрировали изоляцию США

ТАСС, 6 июля. Итоги заседания Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки (Иран и пятерка посредников ООН - Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия) на уровне глав МИД, прошедшего в Вене в пятницу, продемонстрировали изоляцию США. Такое мнение выразил в пятницу на своей странице в "Твиттере" глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Основные итоги сегодняшней встречи по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий - прим. ТАСС): 1. Все привержены обеспечению выгод Ирана: США изолированы. 2. Движение в правильном направлении по конкретным шагам для своевременного выполнения обязательств. 3. Иран подтвердил свои права ответить на нарушения со стороны США, если корректирующие меры окажутся недостаточными", - написал он.

Участники заседания обсудили обеспечение экономических интересов стран - участниц соглашения после выхода США из СВПД и восстановления американской администрацией режима санкций против Ирана. По итогам встречи стороны договорились защищать свои компании от американских санкций и заявили о намерении развивать более широкие экономические и отраслевые отношения с Ираном и обеспечивать ясную и эффективную помощь экономическим агентам, осуществляющим торговлю с ИРИ.

СВПД был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США, Франция) в 2015 году, в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры.