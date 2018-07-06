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Расследование инцидента в Эймсбери может занять несколько месяцев

Международная панорама
6 июля, 22:06 дата обновления: 6 июля, 22:19 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, июля. /ТАСС

Следствие уделяет основное внимание выявлению источника заражения, сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда

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ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Расследование инцидента с отравлением британских граждан в английском городе Эймсбери потребует недель и месяцев. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

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"Ввиду особенных трудностей, связанных с этой операцией, на работу полиции [по расследованию инцидента], как ожидается, уйдут недели и месяцы. Основное внимание следствия по-прежнему уделяется скорейшему выявлению источника заражения", - говорится в распространенном сообщении, в котором также подчеркивается, что в расследовании принимают участие более сотни следователей из британской Национальной полицейская сети по борьбе с терроризмом, а также сотрудники полиции графства Уилтшир.

В штаб-квартире лондонской полиции указали, что следствию удалось "в точности установить маршрут передвижения" пострадавших мужчины и женщины, а также допросить "нескольких ключевых свидетелей" и просмотреть более 1,3 тыс. часов записей с камер наружного наблюдения.

44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули были найдены 30 июня без сознания в своем доме в Эймсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд- Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым в марте, предположительно, были отравлены в марте этого года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

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