Госдепартамент утверждает, что в России подавляется свобода прессы

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт утверждает, что в России "подавляется свобода прессы".

"Правительство России продолжает подавлять свободу прессы и независимость средств массовой информации. Мы осуждаем то, что в России, претворяя в жизнь закон об "иностранных агентах", были адресно выбраны в качестве мишеней "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" [РСЕ/РС] и "Голос Америки", - отметила она в распространенном в пятницу заявлении.

По словам Науэрт, "Госдума 3 мая сделала еще один шаг к принятию поправок к закону, которые распространяют понятие "иностранный агент" на физических лиц, принимающих участие в подготовке материалов для СМИ". "Это позволит российскому правительству сделать своей мишенью независимых журналистов и блогеров в отместку за их работу", - утверждает руководитель пресс-службы. "США вновь призывают правительство России выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с Хельсинкским заключительным актом и Международным пактом о гражданских и политических правах, с уважением относиться к реализации основополагающих свобод, в том числе свободы выражения мнений", - отметила Науэрт.

В конце 2017 года в РФ был принят закон о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Он позволяет признавать средство массовой информации иноагентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. В развитие и дополнение этого закона Госдума 12 января 2018 года приняла в первом чтении законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иностранного агента, для работы в России учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентом физическое лицо. Это стало ответом на требование минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

Во вторник комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект. Как отметил на заседании председатель комитета, в ходе доработки инициативы ко второму чтению было сформировано "10 поправок, каждая из которых рекомендуется к принятию".

5 декабря 2017 года стало известно, что Минюст РФ признал иноагентами девять средств массовой информации. Это "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Фактограф", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии".