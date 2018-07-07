Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдепартамент утверждает, что в России подавляется свобода прессы

Международная панорама
7 июля, 2:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, июля. /ТАСС

По словам руководителя пресс-службы ведомства Хезер Науэрт, США вновь призывают правительство РФ выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с Хельсинкским заключительным актом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт утверждает, что в России "подавляется свобода прессы".

Смотрите также

"Иностранные агенты" в России и США — в чем сходства и различия

"Правительство России продолжает подавлять свободу прессы и независимость средств массовой информации. Мы осуждаем то, что в России, претворяя в жизнь закон об "иностранных агентах", были адресно выбраны в качестве мишеней "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" [РСЕ/РС] и "Голос Америки", - отметила она в распространенном в пятницу заявлении.

По словам Науэрт, "Госдума 3 мая сделала еще один шаг к принятию поправок к закону, которые распространяют понятие "иностранный агент" на физических лиц, принимающих участие в подготовке материалов для СМИ". "Это позволит российскому правительству сделать своей мишенью независимых журналистов и блогеров в отместку за их работу", - утверждает руководитель пресс-службы. "США вновь призывают правительство России выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с Хельсинкским заключительным актом и Международным пактом о гражданских и политических правах, с уважением относиться к реализации основополагающих свобод, в том числе свободы выражения мнений", - отметила Науэрт.

Смотрите также

СМИ - иностранные агенты. Досье

В конце 2017 года в РФ был принят закон о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Он позволяет признавать средство массовой информации иноагентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. В развитие и дополнение этого закона Госдума 12 января 2018 года приняла в первом чтении законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иностранного агента, для работы в России учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентом физическое лицо. Это стало ответом на требование минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

Во вторник комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект. Как отметил на заседании председатель комитета, в ходе доработки инициативы ко второму чтению было сформировано "10 поправок, каждая из которых рекомендуется к принятию".

5 декабря 2017 года стало известно, что Минюст РФ признал иноагентами девять средств массовой информации. Это "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Фактограф", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблемы RT в США Закон о СМИ-иноагентах в РФ
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
2
Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
3
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
4
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
ОЗХО: при химатаке в сирийском городе Дума использовался хлор
7
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!