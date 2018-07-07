Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: госсекретарь США в ходе визита в Пхеньян не встретился с Ким Чен Ыном

Международная панорама
7 июля, 13:34 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 7, июля. /ТАСС

Майкал Помпео провел два раунда переговоров с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео завершил свой визит в Пхеньян, в ходе которого он так и не встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

"Ким Чен Ын полностью обыграл Трампа": что мировые СМИ пишут о саммите в Сингапуре

Помпео завершил свой двухдневный визит в КНДР, в ходе которого он провел два раунда переговоров с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. "Я думаю, что мы добились прогресса по каждому обсуждаемому вопросу", - цитирует госсекретаря южнокорейское агентство Yonhap.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт рассказала журналистам, что на прошедших в Пхеньяне переговорах стороны подчеркнули важность осуществления трех целей: полной денуклеаризации, создания гарантий сохранения режима КНДР и репатриации останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 1950-1953 годах.

После визит в Пхеньян Помпео направляется в Токио, где у него пройдут трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Помпео, Майкл (Майк)
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве полиция задержала Мару Багдасарян за вождение без прав
2
Предварительной причиной аварии на Кубани стал выезд одной из машин на встречную полосу
3
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
4
Источник: в Махачкале задержали экс-министра здравоохранения Дагестана
5
СМИ: ОАК заявила о готовности поставить Индии 110 истребителей МиГ-35
6
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
7
Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!