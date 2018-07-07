СМИ: госсекретарь США в ходе визита в Пхеньян не встретился с Ким Чен Ыном

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео завершил свой визит в Пхеньян, в ходе которого он так и не встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Помпео завершил свой двухдневный визит в КНДР, в ходе которого он провел два раунда переговоров с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. "Я думаю, что мы добились прогресса по каждому обсуждаемому вопросу", - цитирует госсекретаря южнокорейское агентство Yonhap.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт рассказала журналистам, что на прошедших в Пхеньяне переговорах стороны подчеркнули важность осуществления трех целей: полной денуклеаризации, создания гарантий сохранения режима КНДР и репатриации останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 1950-1953 годах.

После визит в Пхеньян Помпео направляется в Токио, где у него пройдут трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи.