"Ким Чен Ын полностью обыграл Трампа": что мировые СМИ пишут о саммите в Сингапуре

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына стала новостью номер один во всех мировых СМИ. ТАСС выбрал главные комментарии иностранных журналистов по итогам исторического саммита в Сингапуре.

США

Foreign Policy: В Сингапуре Дональд Трамп заявил, что он доверяет Ким Чен Ыну, сказал, что было честью встретиться с ним, и провозгласил мир на Корейском полуострове. Ситуация же на полуострове настолько ужасна, учитывая страдания живущих там людей и угрозы для мира, что очень хотелось бы надеяться на успех этой встречи.

Во-первых, после того, как на протяжении двух десятилетий северокорейские лидеры пытались заманить американского президента на встречу, чтобы он фактически признал режим за его достижения в области разработки ядерного оружия, Ким Чен Ын попал в десятку. Находясь в изоляции из-за своей ядерной программы, он не имел возможности провести встречу даже с председателем КНР Си Цзиньпином, его единственным союзником. Теперь же у него состоялись уже две встречи с Си Цзиньпином, еще две с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, встреча с Трампом, и кто знает, что будет дальше.

Во-вторых, ему удалось ослабить то самое "максимальное давление". Он знал, что столкнется с ним из-за продолжения ракетных и ядерных испытаний. США могут сохранять санкции во время переговоров, но Китай, на который приходится 90% всего торгового оборота Северной Кореи, уже заметно ослабил давление. Американские санкции, которые Вашингтон существенно ужесточил в сентябре прошлого года, требуют их активного применения как против Северной Кореи, так и третьих стран. Похоже, что теперь этот вопрос снимается. В-третьих, Ким Чен Ын получил неожиданный бонус в виде обязательства со стороны Трампа прекратить ежегодные военные учения с Южной Кореей. Это обещание поразило Южную Корею и Японию. Американские силы теперь будут хуже подготовлены к столкновению с армией Северной Кореи, которая не стала менее опасной после саммита в Сингапуре.

The Hill: Похоже, что Ким Чен Ын больше всего выиграл от проведения этого саммита: он получил легитимность на международной арене. Равное количество флагов США и КНДР (по 6) на площадке, где лидеры двух стран обменялись рукопожатием, — это сигнал о паритете между сверхдержавой и одной из самых отчужденных стран на планете. Не могло не порадовать Ким Чен Ына и то, что Трамп охарактеризовал его как "очень талантливого человека" и "переговорщика, которому можно доверять". В подписанной ими совместной декларации ничего нет о сроках денуклеаризации, а также о шагах, которые должны быть предприняты для проверки выполнения договоренностей о разоружении (КНДР).

Более того, в ней говорится о денуклеаризации всего Корейского полуострова, а именно на такой формулировке настаивал Пхеньян. Не упоминаются такие условия осуществления денуклеаризации, как "необратимость" и "обязательная проверка", хотя США твердили об этом на протяжении многих месяцев. Трамп также согласился на то, чего Северная Корея добивалась годами: приостановку американо-южнокорейских военных учений. И, как представляется, он даже не проконсультировался по этому вопросу заранее с Южной Кореей и Японией. Трамп заявил, что хотел бы побывать в Пхеньяне, когда "наступит подходящий момент", и что Ким Чен Ын принял его приглашение посетить Белый дом. Во внешнеполитических кругах начались разговоры о том, что Ким Чен Ын теперь мог бы выступить в сентябре с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. А оттуда до Вашингтона - всего лишь короткий перелет на самолете.

USA Today: Ким Чен Ын выразил стремление "работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова", однако детали этого процесса остаются туманными и неопределенными. Сейчас нет ни графика, ни механизма проверки того, как северокорейский режим будет ликвидировать свою программу по разработке ядерного оружия.

Мир уже шел по этому пути. К примеру, в 1994 году Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера КНДР, согласился закрыть научно-исследовательский центр в Йонбёне, где производился основной объем ядерных материалов. Это соглашение просуществовало два года... Возможно, наибольшее беспокойство относительно договоренности Трампа и Ким Чен Ына связано с тем, чем уже пожертвовали Соединенные Штаты. США пообещали прекратить, как назвал их Трамп, "провокационные" военные учения в регионе. Но что еще более важно, так это готовность Трампа легитимизировать Ким Чен Ына на мировой арене.

The Washington Post: Трамп согласился прекратить военные учения США и Южной Кореи, сделав именно то, что китайское правительство предлагало перед саммитом. Трамп публично заявил, что хочет вывести всех американских солдат из Южной Кореи, благодаря чему Китай неожиданно для себя получит крупное стратегическое преимущество. Трамп заявлял, что Китай нарушает введенные в отношении Северной Кореи санкции. Но он дал понять, что ничего не может с этим поделать. И Трамп легитимизировал режим в Северной Корее, начав долгий процесс, который позволит Пекину оставаться ключевым игроком, имеющим влияние на обе стороны.

Всего лишь несколько месяцев назад отношения Пекина и Пхеньяна были серьезно подпорчены. Но Си Цзиньпин и Ким Чен Ын смогли все исправить, скоординировать свою стратегию и теперь, благодаря Трампу, на саммите был достигнут желаемый для них результат. Сделанные Трампом уступки могут оттолкнуть от него его же союзников, подорвать стратегическую позицию США в Восточной Азии и укрепить проводимую Китаем дипломатическую линию.

ABC: Теперь они нуждаются друг в друге больше, чем когда-либо прежде. Помимо рукопожатий и совместного фотографирования на фоне знамен, помимо лозунгов, итоговых заявлений и миролюбивых посланий президент Трамп и Ким Чен Ын достигли кое-чего важного, ценного и часто ускользающего от каждого из них - доверия. Десятилетия взаимной подозрительности и воинственной риторики должны постепенно уйти в прошлое, чтобы было реализовано достигнутое в Сингапуре соглашение, пусть и достаточно расплывчато сформулированное. Для Ким Чен Ына важным было уже то, что его встреча с президентом США состоялась. Остается лишь надеяться, что он будет действовать в соответствии с ожиданиями президента США.

CNN: Пять часов беспрецедентных переговоров, еще недавно казавшихся невозможными, завершились помпезной декларацией об установлении новой дружбы, однако в этом документе содержатся лишь расплывчатые обещания ядерного разоружения. Для Трампа это означает триумфальное завершение его игры с высокими ставками.

Известно очень мало о том, какие именно новые обязательства взял на себя Ким Чен Ын. Несмотря на это, Трамп объявил о приостановлении совместных с Южной Кореей учений. Вопрос о том, действительно ли в ходе этой встречи было достигнуто соглашение о ядерном разоружении, будет задаваться на протяжении нескольких лет, если не десятилетий. Однако тот факт, что Трамп протянул руку одному из противников Америки, навсегда останется свидетельством того, что Трамп действовал на основании своих инстинктов, пренебрегая установившимися правилами. В документе не упоминалось о всесторонней проверке и необратимости денуклеаризации, а обязательства Ким Чен Ына, как представляется, остаются в рамках того, что он обещал в апреле на встрече с президентом Южной Кореи.

The New York Times: Решение Трампа приостановить военные учения, в частности, из-за связанных с ними крупных расходов, является важной уступкой Пхеньяну и рассчитано на то, что Ким Чен Ын будет выполнять данные им обещания о денуклеаризации. Первая в истории встреча президента США и северокорейского лидера стала важным шагом в налаживании контактов, которые еще недавно казались невозможными. Это открывает новую страницу в отношениях между крупнейшей ядерной державой и наиболее изолированным государством в мире.

Члены делегаций не смогли добиться существенного прогресса во время обсуждения проблем на подготовительном этапе, в результате чего у лидеров двух стран оказалось не слишком много совместных вопросов для продолжения переговоров в течение месяцев или даже лет. Это были беспрецедентные переговоры: встречались 34-летний лидер и 71-летний президент, воспитанные в условиях богатства и привилегий, однако жизни их были столь различными, как если бы они жили на разных планетах. Тем не менее, они встретились для выработки соглашения, которого не удавалось добиться их предшественникам.

Складывается впечатление, что на встрече в Сингапуре Трампа обвели вокруг пальца. Трамп пошел на огромные уступки — приостановил военные учения с Южной Кореей. И это помимо более важных уступок — согласия на проведение встречи в верхах и тех гарантий безопасности, которые он дал Северной Корее, а также легитимности, которую саммит придал Ким Чен Ыну. В обмен на все эти уступки Трамп, как представляется, получил поразительно мало. В совместном заявлении Ким Чен Ын лишь подтвердил то же самое заявление о денуклеаризации Корейского полуострова, с которым Северная Корея выступала с 1992 года.

Особенно примечательно то, что не было включено в заявление. Там ничего не говорится о замораживании программ производства плутония и урана в Северной Корее, ничего не сказано об уничтожении межконтинентальных баллистических ракет, ничего не говорится о разрешении инспекторам вернуться на ядерные объекты и нет ничего о графике, ничего о мерах проверки, нет даже четкого обязательства о полном прекращении испытаний ядерного оружия или ракет большой дальности. Складывается впечатление, что Ким Чен Ын полностью обыграл Трампа, а то, что Трамп этого не понял, внушает страх".

The Wall Street Journal: После целого дня переговоров президенту Трампу удалось добиться от Ким Чен Ына очень мало конкретных обязательств в отношении того, как именно Северная Корея намерена расставаться со своим ядерным оружием. В то же время дан старт новому этапу дипломатических усилий, нацеленному на то, чтобы подтолкнуть Северную Корею к быстрому и поддающемуся проверке разоружению. Некоторые из наиболее заметных событий во время саммита не нашли отражения в итоговом документе.

Fox News: Когда Трамп вступил на пост президента, его многие изображали как поджигателя войны. Помните, как аналитики заверяли нас в том, что вскоре мы окажемся в состоянии войны с Северной Кореей? Сейчас об этом и речи нет. Какой впечатляющий пируэт в дипломатии! Европейцы остались в стороне, они даже не упомянуты в соглашении. Иранцы будут внимательно наблюдать за развитием событий: их интересует, что именно получит Ким Чен Ын в рамках соглашения с Трампом. Точно так же будут вести себя и русские: на них только что были наложены новые санкции, и Трамп говорил о возможности встречи с Путиным. Это свидетельство того, что в дипломатии Трампа многие элементы пришли в движение. И последнее: то, как президент ведет дела, совершенно очевидно повлияло на возможность проведения этих исторических переговоров.

Республика Корея

"Чосон Ильбо": Саммит не оправдал ожиданий на то, что на нем будет выработана дорожная карта по денуклеаризации. Но проблема ядерного разоружения Северной Кореи и предоставление ее режиму гарантий безопасности — сложный узел проблем, который нельзя разрубить одним взмахом. Саммит в Сингапуре — это только начало. Пока сложно сказать, что произойдет в ходе дальнейших контактов на рабочем уровне. Видимо, они будут долгими и тяжелыми, особенно в таких пунктах как инспекции и проверки ядерных материалов и заводов. До тех пор, пока процесс денуклеаризации не будет завершен, и Пхеньян, и Вашингтон должны прилагать искренние усилия, чтобы выполнить данные друг другу обещания. Главное здесь — установить взаимное доверие. Любое обещание без этого будет лишь бесполезным клочком бумаги.

Саммит не оправдал ожиданий на то, что на нем будет выработана дорожная карта по денуклеаризации

Роль южнокорейского правительства в этом процессе будет также крайне важна. Президент (РК) Мун Чжэ Ин уже отлично сыграл роль посредника в организации саммита. Теперь он должен будет помочь провести его результаты в жизнь. Для этого необходимо поддерживать традиционный военно-политический союз с США. Этот союз — базис для южнокорейской безопасности и дипломатии. В его основе — американские войска, дислоцированные на Юге. В этой связи слова Трампа о намерении приостановить совместные военные учения с Южной Кореей вызывают беспокойство.

Китай

Global Times: США пообещали оказать содействие в обеспечении безопасности, что отвечает требованиям Северной Кореи и должно помочь достичь соглашения. Китай всегда был участником процесса (нормализации на Корейском полуострове — прим. ТАСС). Роль Китая — это роль посредника, координатора, наблюдателя и примирителя. Если Пхеньян продолжит ракетно-ядерные испытания, Пекин выступит против. В то же время в случае повторных угроз США по отношению к КНДР китайская сторона тоже выскажет свое несогласие.

Создалось впечатление, что Трамп и Ким Чен Ын были крайне заинтересованы в урегулировании ситуации на Корейском полуострове и снижении взаимной конфронтации. В целом доверие между ними усилилось. В качестве важной заинтересованной стороны и участника соглашения о перемирии в Корейской войне Китай несет ответственность и обязан сыграть активную роль в заключении мирного договора по Корейскому полуострову. Китайские эксперты приветствовали саммит Трампа и Кима, заявляя, что, хотя их соглашение и не предусматривает деталей денуклеаризации и соответствующих шагов, оно все же послужит для начала улучшения отношений между США и Северной Кореей. Саммит Трамп-Ким Чен Ын имеет прагматический и исторически позитивный эффект. Северокорейско-американские отношения вступили в новую стадию развития.

Япония

"Майнити": Саммит лидеров США и КНДР 12 июня в Сингапуре не продемонстрировал никакой конкретики по поводу процесса денуклеаризации Северной Кореи, и перспективы улучшения серьезной ситуации с безопасностью вокруг Японии так и остались неопределенными. Более того, если США будут отдавать приоритет уничтожению северокорейских межконтинентальных баллистических ракет, угрожающих их территории, то позиция Японии станет еще более сложной. Не исключено, что будущее переговоров США и Северной Кореи серьезно потрясет политику Японии в области безопасности. Северная Корея в рамках договоренности с США от 1994 года, а также в рамках соглашения на шестисторонних переговорах от 2005 года уже обещала избавиться от ядерного оружия, однако на практике это так и не было осуществлено.

Великобритания

Financial Times: Соглашение между американским президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чем Ыном еще не было подписано, а наблюдатели уже подняли крик. Еще до того, как 71-летний Трамп закончил свою длившуюся час пресс-конференцию, многие аналитики пришли к неизбежному выводу — саммит стал победой для 34-летнего лидера Северной Кореи. США пошли на большие уступки взамен на неясные обязательства. В совместном заявлении Соединенные Штаты согласились предоставить гарантии безопасности Северной Корее в обмен на обещание денуклеаризации. Трамп объявил, что США приостановят военные учения с Южной Кореей. Между тем Ким Чен Ын не привел деталей того, каким образом он ликвидирует ядерную программу, которая включает в себя десятки ядерных боеголовок и ракет большой дальности.

Cаммит стал победой для 34-летнего лидера Северной Кореи

Теперь многое зависит от того, насколько искренними являются обязательства Ким Чен Ына улучшить отношения с США и реформировать свое государство. Хотя Ким Чен Ын может оправдать надежды, возложенные на него Трампом, многие эксперты высказывают большой скептицизм, особенно принимая в расчет историю постоянного невыполнения режимом обещаний, касающихся сделок по отказу от ядерного оружия.

Германия

Die Welt: Являются ли перемены достойными Нобелевской премии мира, пока совершенно неясно. В Южной Корее раздраженно заявили, что сделанное вскользь замечание Трампа о возможном прекращении совместных маневров требует разъяснения. Разъяснения требует также в целом итоговое заявление саммита. Оно значительно уступает подробным заявлениям о намерениях касательно ядерного разоружения, которые Пхеньян подписал в 1991 году с Республикой Корея или в 2007 году с США, Китаем, Россией и Японией. Сейчас ликование по поводу встречи кажется преждевременным, как это было и с ликованием по поводу первой встречи между представителями Израиля и Ясиром Арафатом. Тогда это был первый большой внешнеполитический успех Билла Клинтона, и тогда говорили, что конфликт на Ближнем Востоке скоро закончится. Через некоторое время началась интифада. Террор никуда не делся. О встрече сегодня уже забыли.

Франция

Le Monde: Оба этих политика в настоящее время едины в одном стремлении: показать, что выбранный ими курс привел к успеху. Для лидера Северной Кореи выигрыш от проведения встречи с лидером главной мировой державы и человеком, изображавшимся ранее пропагандой Пхеньяна заклятым врагом, совершенно очевиден. Это и успех на внутриполитической сцене, потому что диктатор сможет теперь, вернувшись домой в Северную Корею, поставить себе в заслугу то, что он заставил президента США сесть с ним за стол переговоров, причем после того, как Северная Корея осуществила в 2017 году три пуска баллистических ракет, а также провела свое шестое по счету испытание ядерного заряда. Со своей стороны Дональд Трамп может поставить себе в заслугу то, что он добился разрядки, причем следуя путем, противоположным тому, по которому шли его предшественники на этом посту, которые всегда считали, что встреча на высшем уровне может быть проведена только в качестве этапа, следующего за проведением продолжительных переговоров.

Италия

La Repubblica: 13 секунд рукопожатия, венчавшего самый невероятный саммит в истории. Ситуация сюрреалистическая, а триумф Трампа вызывает достаточно скепсиса. Первые, кто лишается дара речи, — южные корейцы: отказ от проведения совместных учений с США кажется невероятно большой уступкой, неожиданной и не согласованной с Сеулом. Зато полностью соответствует импульсивности Трампа, который давно обвиняет всех союзников (включая европейских по НАТО) в том, что они выстраивают свою оборону за счет США. Постепенный отказ от обязательств "мирового жандарма" в целом соответствует видению президента об "Америке на первом месте".

Испания

El Pais: Изображения Трампа и Кима на их саммите в Сингапуре уже вошли в альбом истории. Они там соседствуют с фотографиями Рейгана и Горбачева в Рейкьявике, Никсона и Мао Цзэдуна в Пекине, а также со многими другими, в том числе со снимками Черчилля, Сталина и Рузвельта в Ялте, которые начали в 1945 году эпоху, заканчивающуюся сейчас. В отличие от других это пустой саммит без значимых соглашений. Если он и является историческим, то лишь потому, что его подготовили так, чтобы он вместе с другими встречами в верхах попал в альбом истории.

Оба (Дональд Трамп и Ким Чен Ын — прим. ТАСС) прибыли на саммит с пустыми руками, посвятив свою встречу обмену банальностями и комплиментами и завершив ее подписанием заявления, полного очень хороших намерений, но практически бессодержательного. Из четырех пунктов коммюнике первые три, направленные на восстановление дипломатических отношений, возвращение к миру на полуострове и денуклеаризацию, не содержат обязательств, конкретики и дат.

Ким вырос. Своей встречей с президентом (США) он добился того, чего не достиг даже его дед, основатель тоталитарной диктатуры и коммунистической монархии Ким Ир Сен. Трамп, напротив, проявил себя еще больше как Трамп. Это его апофеоз, к которому он готовился всю жизнь.

Канада

CBC: Для Ким Чен Ына это блестящая дипломатическая победа, которой на протяжении десятилетий не удавалось достичь ни его отцу, ни его деду: в глазах всего мира он предстал равным президенту Соединенных Штатов. Использование дипломатии в отношении Северной Кореи лучше, чем ее альтернатива. Еще недавно отношения Ким Чен Ына и Трампа напоминали отношения двух подростков, обменивающихся оскорблениями и спорящими о том, у кого ядерная кнопка больше. В сравнении с теми временами мир стал лучше, но поведение Трампа по-прежнему вызывает недоумение и сбивает с толку. Всего несколько дней назад он надменно пренебрег ближайшими американскими союзниками во время саммита стран G7 в Канаде.

Австралия

The Australian: С точки зрения того, как все выглядело, а это чуть ли не главный вопрос, которым озабочены лидеры двух стран, сингапурская встреча была впечатляющим успехом для обоих. Невзирая на то, что лишь история определит, была ли это "победа", поражение" или "ничья", очная встреча президента США и лидера Северной Кореи сама по себе стала историческим моментом. Тем не менее, принятое по итогам саммита совместное заявление с точки зрения конкретики напоминает поздравительную открытку Hallmark Cards.

Следует признать, что если Ким Чен Ын выполнит взятые обязательства, то Трамп войдет в историю как великий государственный деятель. Мы не вправе исключать такую возможность, но пока нет никаких признаков того, что именно так и произойдет. В прошлом Северная Корея по меньшей мере четыре раза давала обещания избавиться от своего ядерного орудия и всякий раз лгала, жульничала и продолжала свою ядерную программу. При этом все упомянутые четыре соглашения были гораздо более конкретными, чем сингапурское.

Трамп и Ким проложили курс. Мы не знаем, будет ли он успешным, но надеемся на это. Но следует смотреть правде в глаза — в прошлом мы уже все это видели. И все же нужно надеяться, что на этот раз мы станем свидетелями иного результата.