СМИ: Джонсон раскритиковал план Мэй относительно будущих отношений Лондона и ЕС

ТАСС, 8 июля. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подверг жесткой критике план премьер-министра страны Терезы Мэй касательно отношений Соединенного Королевства и Евросоюза после Brexit, прежде чем поддержать его. Об этом в воскресенье сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, Джонсон заявил, что план премьера может превратить Великобританию в "вассальное государство", а также стать "серьезным ограничителем свободной торговли". Источник, приближенный к Мэй, однако, указал, что комментарии министра имели шутливый характер и что он впоследствии воздал должное главе британского правительства.

Телеканал Sky News в свою очередь информирует, что глава МИД высказался еще резче: по данным телеканала, Джонсон заявил, что предложенный Мэй план - "куча экскрементов", а единственные люди, которые получат выгоду от воплощения их в жизнь - глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, канцлер Германии Ангела Меркель и главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Тем не менее, как уточняет Sky News, Джонсон в итоге был вынужден согласиться с планом премьер-министра, как и другие члены правительства. Дело в том, что Тереза Мэй ввела принцип коллективной ответственности, который не действовал ни во время референдума 2016 года о будущем членстве Великобритании в ЕС, ни в последующие два года. Теперь же введение этого принципа означает, что члены правительства, которые не согласны с позицией премьер-министра, должны заявить о своей отставке.

Напряженные отношения

Опубликованный британскими СМИ утечки являются новыми подтверждениями того, насколько напряженными стали отношения между Мэй и ее министром иностранных дел, который является в кабмине одним из наиболее последовательных сторонников реализации Brexit по жесткому сценарию. Ранее газета The Times написала, что Мэй пообещала отправить в отставку Джонсона, если он попытается ослабить общую позицию правительства по этому вопросу.

6 июля во время дискуссий в Чекерсе британские министры согласовали коллективную позицию по будущим переговорам с ЕС. По итогам заседания Тереза Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом после Brexit. Против подобного плана выступали евроскептики. Они считают подобное предложение отступлением от истинных целей "развода" с Брюсселем, который заключается в полной независимости Лондона по всем вопросам от чиновников ЕС, в том числе и в вопросах таможенного регулирования.