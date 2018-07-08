Telegraph: в НАТО опасаются, что встреча Путина и Трампа повлияет на безопасность в Европе

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Организаторы саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе, высказывают опасения, что последующие российско-американские переговоры в Хельсинки могут неблагоприятно отразиться на европейской безопасности. Об этом сообщила британская воскресная газета The Sunday Telegraph.

По ее утверждению, высокопоставленные источники, участвующие в подготовке саммита Североатлантического альянса, обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп начнет переговоры с президентом России Владимиром Путиным "о перекраивании ландшафта безопасности в Европе", если лидеры стран НАТО "откажутся удовлетворить требования Трампа" об увеличении расходов на сферу обороны в соответствии с нормами альянса.

Так, военные и дипломатические источники заявили изданию "об опасениях в отношении возможного предложения", с которым Трамп может обратиться к Путину на российско-американском саммите в Хельсинки 16 июля. На основании этой информации газета утверждает, что "Дональд Трамп может пригрозить вывести военнослужащих США с Украины и отказаться от американского участия в совместных учениях НАТО, если Великобритания и другие европейские страны не смогут взять на себя обязательства об увеличении расходов на оборону".

Издание замечает, что в настоящий момент Великобритания является лишь одной из пяти стран НАТО, бюджетная политика которых соответствует целевому нормативу НАТО о выделении 2% от ВВП на нужды обороны, в то время как Испания, а также Бельгия - страна, где расположена штаб-квартира альянса, - тратят на эту сферу лишь 0,9%, а Германия - 1,2% ВВП.

Газета напоминает, что "США имеют военное присутствие - от военнослужащих до авиации - на Украине, в Польше, Германии, Литве, Латвии и Эстонии". В декабре 2017 года теперь уже бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес сообщил СМИ о том, что на Украине в тот момент находились 250 американских военных.