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Постпред США при НАТО заявила, что альянс повышает расходы на оборону благодаря Трампу

Международная панорама
8 июля, 19:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, июля. /ТАСС

Кей Бейли Хатчисон указала на самый крупный рост оборонных расходов со времен холодной войны

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НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Страны - участницы НАТО увеличивают расходы на коллективную оборону в рамках альянса, и это происходит благодаря усилиям президента США Дональда Трампа. С таким утверждением выступила в воскресенье постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон.

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"Каждый союзник [США по НАТО] увеличивает сейчас расходы на оборону, имеет место самый крупный рост оборонных расходов со времен холодной войны", - сказала она в интервью телеканалу Fox News. "Я думаю, что сейчас мы впервые видим, как европейцы начинают двигаться в правильном направлении", - отметила Хатчисон.

"НАТО действительно добивается прогресса, и они (члены альянса) делают это по настоянию президента Трампа", - утверждала постпред. По ее словам, президент США, который примет участие в саммите НАТО на следующей неделе, был "очень прямолинеен", когда говорил о том, что "европейцам необходимо делать больше ради их собственной безопасности". "Он [Трамп] оказывает влияние, и европейцы, включая канцлера [ФРГ] Ангелу Меркель, заявили о необходимости делать больше [на этом направлении]", - добавила Хатчисон.

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП, Германии - 1,2%.

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Президент обещал вновь поднять этот вопрос на предстоящем 11-12 июля в Брюсселе саммите Североатлантического альянса.

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