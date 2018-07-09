Глава минобороны Великобритании обвинил РФ в гибели подданной страны от химоружия

ТАСС, 9 июля. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в понедельник обвинил Россию в совершении химической атаки на британской территории, в результате которого погибла подданная Соединенного Королевства. Об этом, как передает агентство Reuters, он заявил, выступая в парламенте, в ответ на вопрос о смерти жительницы города Эйсмбери Дон Стерджесс, которая, по версии британских властей, скончалась от нервно-паралитического вещества, якобы имеющего российское происхождение.

"Простая реальность заключается в том, что Россия совершила атаку на британской земле, которая привела к гибели британской подданной", - заявил Гэвин Уильямсон. "Я считаю, что весь мир осудит это вместе с нами", - добавил глава британского минобороны.

Агентство отмечает, что из слов Уильямсона неясно, имел ли он в виду под атакой, совершенной Россией, совершенное ранее в английском Солсбери нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, либо отравление Дон Стерджесс и ее спутника, Чарльза Роули, пострадавших в ходе инцидента в Эймсбери.

44-летняя британка Стерджес и ее 45-летний спутник Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым в марте, предположительно, были отравлены Скрипали. Между тем глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу заявил в понедельник, что у следствия пока нет доказательств, что отравление в Эймсбери напрямую связано с нападением в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипалей.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.