Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава минобороны Великобритании обвинил РФ в гибели подданной страны от химоружия

Международная панорама
9 июля, 21:05 UTC+3

Гэвин Уильямсон заявил, что "Россия совершила атаку на британской земле"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 июля. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в понедельник обвинил Россию в совершении химической атаки на британской территории, в результате которого погибла подданная Соединенного Королевства. Об этом, как передает агентство Reuters, он заявил, выступая в парламенте, в ответ на вопрос о смерти жительницы города Эйсмбери Дон Стерджесс, которая, по  версии британских властей, скончалась от нервно-паралитического вещества, якобы имеющего российское происхождение.

Экспертное мнение

Автор: ДМИТРЯЧЕВ Илья Дмитрячев
Илья

Отравление в Эймсбери: почему история с "Новичком" возвращается

Перейти в раздел Мнения

"Простая реальность заключается в том, что Россия совершила атаку на британской земле, которая привела к гибели британской подданной", - заявил Гэвин Уильямсон. "Я считаю, что весь мир осудит это вместе с нами", - добавил глава британского минобороны.

Агентство отмечает, что из слов Уильямсона неясно, имел ли он в виду под атакой, совершенной Россией, совершенное ранее в английском Солсбери нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, либо отравление Дон Стерджесс и ее спутника, Чарльза Роули, пострадавших в ходе инцидента в Эймсбери.

44-летняя британка Стерджес и ее 45-летний спутник Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым в марте, предположительно, были отравлены Скрипали. Между тем глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу заявил в понедельник, что  у следствия пока нет доказательств, что отравление в Эймсбери напрямую связано с нападением в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипалей.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отравление в Эймсбери
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Глава минобороны Великобритании обвинил РФ в гибели подданной страны от химоружия
3
Дворкович уверен, что Хорватский футбольный союз принял необходимое решение по Вукоевичу
4
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
5
СМИ: в Таиланде приостановили операцию по эвакуации школьников из пещеры
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
"Уралвагонзавод" представил новый трамвай на выставке ИННОПРОМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!