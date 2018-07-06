Отравление в Эймсбери: почему история с "Новичком" возвращается

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В ночь на 4 июля британские СМИ сообщили об отравлении двух человек неизвестным веществом в городе Эймсбери. На первый взгляд, ничего экстраординарного не случилось. Но дело в том, что пострадавшие проживали всего в каких-то 10 км от Солсбери, который теперь неразрывно связан вовсе не с неолитическим памятником Стоунхендж, а с отравлением в марте этого года экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Примечательно, что всего пару недель назад город посетил наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, который торжественно объявил о том, что Солсбери преодолел черную полосу и вновь станет привлекательным для бизнеса. И тут происходит новое отравление, причем, как полагает полиция, оно вытекает из случая четырехмесячной давности (по последней версии, пострадавшие — 44-летняя женщина, имеющая проблемы с алкоголем, и ее 45-летний спутник, героиновый наркоман, — нашли что-то зараженное — то ли шприц, то ли склянку с "Новичком").

Расследование взяло под свой контроль контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. Уже к вечеру его шеф подтвердил то, что в течение целого дня появлялось в СМИ исключительно в качестве утечек и ссылок на неназванные источники, — пострадавшие были отравлены тем же, чем и Скрипали, — нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Дежавю

Вопросов пока в этой истории больше, чем ответов. Так, например, не ясно, каким образом боевое отравляющее вещество, которое, по версии Лондона, было использовано против Скрипалей, вновь всплыло в графстве Уилтшир? Если на бывшего разведчика покушались, то почему исполнители преступления столь фантастически беспечны и профнепригодны, что просто выбросили главную улику в мусорный бак в соседнем городе? Или пострадавшие имели связь с мартовской историей, а коли так, то почему они впали в кому только сейчас?

Серьезные вопросы есть и у местных жителей, и прежде всего бизнесменов. После случившегося со Скрипалями поток туристов в Солсбери резко иссяк, многие путешественники до сих пор предпочитают не останавливаться в этом на самом деле очень милом и красивом городке. Бизнес некоторых предпринимателей оказался под угрозой закрытия.

Простые граждане задаются вопросом: получается, все дорогостоящие и до сих пор продолжающиеся операции по дезинфекции мест, в которых побывали Скрипали, были неэффективными? Значит ли это, что секретное отравляющее вещество можно найти на любой помойке графства Уилтшир?

Это явно не вызывает оптимизма у местных жителей, которые с чувством гнетущего дежавю наблюдают, как полиция оперативно и явно надолго возводит защитные кордоны вокруг ряда объектов в обоих городках.

Раздолье для формулирования вопросов есть и у любителей разнообразных конспирологических версий. Не "приурочено" ли новое сенсационное отравление к столь успешно проходящему чемпионату мира по футболу в России или к предстоящему в Хельсинки саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа?

Осторожные намеки

В целом можно сказать, что разворачивающаяся история очень сильно напоминает то, что происходило в Великобритании всего четыре месяца назад. Уже в четверг многие газеты в заголовках на первой полосе так или иначе упомянули Россию в контексте событий в Уилтшире.

Официальные лица, правда, не заявляют о том, что Россия причастна ко второму инциденту. "Новичок" — "да", связь с инцидентом в Солсбери — "весьма вероятно", стоит ли Россия за атакой — "не будем делать поспешных выводов".

Проблема, однако, заключается в том, что хорошей новости для Москвы в этом все равно нет: причастность России к инциденту со Скрипалями уже считается Лондоном само собой разумеющейся. И, говоря о новом случае, британские чиновники произносят обычно следующее: мы, дескать, пока не можем привести дополнительных деталей, но все это — последствия безрассудных и опасных действий РФ в марте этого года на британской земле.

Иными словами, согласно их логике, не отрави присланные Москвой агенты Скрипалей, не произошло бы того, что случилось сейчас в Эймсбери.

И пусть никаких доказательств этого за последние четыре месяца приведено так и не было, и пусть Москва категорически отрицает причастность к инциденту в Солсбери , и пусть до сих пор не ясно, как же Скрипали излечились столь чудесным способом, где именно их скрывают и что, собственно говоря, они думают по всей этой теме. (Распространенное в мае короткое видеообращение Юлии Скрипаль не проливает свет на обстоятельства произошедшего.)

На самом деле это совершенно неважно. Аргументация британского правительства похожа на начало задачки из школьного учебника по геометрии — "Дано: Россия виновна…".

Вместо послесловия

На протяжении последних двух месяцев казалось, что отравление в Солсбери окончательно ушло со страниц британских газет, а читатели переключились на другие темы: например, на оказавшиеся в тупике переговоры по Brexit. А вместе с этим самые большие оптимисты могли подумать, что, глядишь, наступит между Москвой и Лондоном пора оттепели.

Но инцидент в Эймсбери показал, что ничего на самом деле не изменилось. Отношения России и Великобритании продолжают находиться на самом низком уровне с момента завершения холодной войны, и каких-либо перспектив их улучшения, к сожалению, не наблюдается.