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Глава британского МВД: пострадавшие в Эймсбери отравились тем же веществом, что Скрипали

Международная панорама
5 июля, 15:16 дата обновления: 5 июля, 15:55 UTC+3

Саджид Джавид также не исключил принятия новых мер против России, если будет доказана причастность Москвы к отравлению

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© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Причиной отравления двух британских подданных в городе Эймсбери 30 июня стало то же вещество, что было применено против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил в четверг министр внутренних дел Соединенного Королевства Саджид Джавид, выступая в Палате общин британского парламента.

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"Дополнительные тесты специализирующихся на изучении химического оружия научных сотрудников лаборатории в Портон-Дауне подтвердили, что это нервно-паралитическое вещество, известное под названием "Новичок". Теперь его идентифицировали как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали", - сказал он.

Глава МВД также пожелал пострадавшим выздоровления от имени британского парламента и выразил благодарность оперативным службам, отреагировавшим на инцидент в Эймсбери.

Кроме того, он повторил тезис британского правительства о якобы имеющейся причастности России к отравлению Скрипалей, призвав Москву предоставить объяснения по данному вопросу. "Настало время, когда России надо выступить и объяснить, что же произошло". - утверждал Джавид. По его словам, "применение где бы то ни было химического оружия является варварским и бесчеловечным".

Меры против России

Джавид также не исключил принятия новых мер против России в случае, если будет доказана причастность Москвы к отравлению в Эймсбери.

"Хотя основная линия расследования заключается в том, что этот инцидент связан с предыдущим случаем (отравлением в марте в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль - прим.ТАСС), мы не хотим забегать вперед с выводами. Но, если будет доказано, что российское правительство ответственно и за это тоже, то, конечно, мы рассмотрим те действия, которые мы можем предпринять", - сказал Джавид.

Вечером 30 июня 44-летняя британка Дон Стёрджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули были найдены без сознания в своем доме в Эймсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым в марте якобы были отравлены Скрипали. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия всегда категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

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Дело Сергея Скрипаля Отравление в Эймсбери
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