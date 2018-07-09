Мэй признала, что была удивлена отставкой Джонсона с поста главы МИД

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что она была несколько удивлена отставкой Бориса Джонсона с поста главы МИД после продуктивного совещания правительства по вопросу Brexit, состоявшегося в пятницу в загородной резиденции Чекерс. Об этом говорится в письме, которое глава кабинета министров Соединенного Королевства направила в понедельник Джонсону.

"Я сожалею и несколько удивлена, что после продуктивного обсуждения, которое у нас состоялось в Чекерсе в пятницу, и того всеобъемлющего и подробного предложения, которое мы согласовали в качестве кабинета министров, получила его [письмо Джонсона об отставке]. Это предложение, в котором проявлено уважение к итогам референдума и обязательствам, взятым нами на себя в нашем предвыборном манифесте, которые заключаются в том, что мы покидаем единый рынок и Таможенный союз", - говорится в распространенном письме.

Мэй выступила в защиту согласованного 6 июля документа, обратив внимание, что содержащиеся в нем положения приведут к тому, за что ратовал сам Джонсон - один из лидеров евроскептиков в кабмине. "Он (документ - прим. ТАСС) означает, что мы вернем контроль над нашими границами, нашими законами и нашими деньгами, прекратив свободное перемещение граждан, выведя Великобританию из-под юрисдикции Европейского суда и положив конец тем дням, когда мы отсылали огромные суммы денег наших налогоплательщиков в Евросоюз", - добавила премьер.

В воскресенье из-за несогласия с предложенным Мэй планом развития отношений с ЕС после Brexit в отставку подал министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, в понедельник по его пути пошел и Джонсон. Евроскептики, к числу которых относятся Дэвис и Джонсон, восприняли согласованный 6 июля на специальном заседании правительства план как слишком большую уступку Брюсселю, прежде всего в вопросах сохранения в той или иной форме доступа к общему рынку и Таможенному союзу ЕС.