Журналист, мэр и министр: карьерный путь Бориса Джонсона

"Сегодня днем премьер-министр приняла отставку главы МИД Бориса Джонсона с этого поста", — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Почему Джонсон оставил свой пост, как его заполучил и чем запомнился россиянам — в материале ТАСС.

Из Оксфорда в The Times

Борис Джонсон, сын бывшего европарламентария Стенли Джонсона и художницы-портретистки Шарлотты Джонсон Валь, родился в Нью-Йорке в 1964 году. В его жилах, согласно телепрограмме Би-би-си, течет кровь короля Пруссии Фридриха Вильгельма I и короля Великобритании Георга II. А назвали будущего главу МИД Борисом в честь русского эмигранта, которого родители Джонсона повстречали в Мексике.

Образование Джонсон получил в Англии — элитная частная школа Итон и Оксфордский Бейлиол-колледж. В 1987-м будущий мэр Лондона приступил к стажировке в The Times, однако из газеты его быстро выгнали — причиной стала цитата в статье Джонсона, которую он просто выдумал. После печального опыта в The Times Джонсон долгие годы работал в The Daily Telegraph, где стал заместителем главного редактора. Он также вел колонку в журнале The Spectator и стал его главредом.

Из Вестминстера в Лондон

В 2001 году Борис Джонсон стал членом Палаты общин от Консервативной партии, членом которой является по сей день. Переизбравшись в 2005-м, Джонсон был сначала "теневым министром" культуры, а затем "теневым министром" образования. А в 2007-м парламентарий решил попробовать себя на посту градоначальника британской столицы.

Победив на выборах 2008 года, Джонсон сменил мэра Лондона Кена Ливингстона от Лейбористской партии. За время его работы штат городской полиции значительно вырос, а уровень преступности — сократился. Джонсон также вернул на улицы Лондона двухэтажные автобусы марки Routemaster, ставшие визитной карточкой города, но снятые с рейсов в 2005-м как несоответствующие требованиям безопасности. Модернизированные Routemaster жители британской столицы прозвали BorisMaster.

Заслугами мэра Джонсона также стало проведение Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и развитие транспортной инфраструктуры города (в особенности велосипедной). В 2015 году одной лишь должности градоначальника Джонсону стало недостаточно — мэр вернулся в Вестминстерский дворец, вновь став членом Палаты общин. При этом обе должности Джонсон совмещал.

Развернуть Борис Джонсон на ступеньке модернизированного автобуса Routemaster, 2012 год © EPA/ANDY RAIN Борис Джонсон на ступеньке модернизированного автобуса Routemaster, 2012 год © EPA/ANDY RAIN

Из мэрии в Форин-офис

Многие британские СМИ предрекали, что после референдума по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit) Борис Джонсон мог предложить свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьер-министра страны. Вместо этого Джонсон дождался избрания нового премьер-министра Терезы Мэй (противник Brexit Дэвид Кэмерон ушел в отставку) и принял предложение Мэй возглавить Министерство иностранных дел и по делам Содружества (Foreign and Commonwealth Office).

На посту главы МИД Джонсон нередко позволял себе жесткие высказывания в адрес России. Названный в честь русского эмигранта министр сравнивал проведение чемпионата мира по футболу — 2018 в России с проведением Олимпийских игр 1936 года в гитлеровской Германии.

А в марте Джонсон заявлял, что Великобритания якобы обладает доказательствами того, что РФ в течение последних десяти лет изготавливала и создавала запасы нервно-паралитического вещества "Новичок". Именно под руководством Джонсона британский МИД объявил персонами нон грата 23 российских дипломата в связи с делом Сергея Скрипаля — бывшего полковника ГРУ, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании.

Brexit как причина

Джонсон — сторонник курса на полный разрыв с ЕС и переход к отношениям по правилам ВТО. На схожей, хотя и несколько более мягкой позиции изначально стояла и Тереза Мэй, однако по мере развития переговоров с Брюсселем и появлением почти неразрешимой проблемы будущего обустройства сухопутной границы Великобритании с Ирландией позиции евроскептиков стали постепенно ослабевать.

В пятницу, 6 июля, правительство Великобритании на закрытом заседании, проходившем в обстановке повышенной секретности (у министров даже отобрали мобильные телефоны), согласилось с планом, который предложили сторонники евроинтеграции во главе с министром финансов Филипом Хаммондом. Фактически этот план существенно смягчает позицию британских властей на переговорах с Брюсселем, позволяя Соединенному Королевству в той или иной форме получать доступ к единому рынку и Таможенному союзу ЕС, что вызывает явное одобрение у бизнес-сообщества лондонского Сити и одновременно крайнее недовольство у евроскептиков в правительстве тори, а также у немалой части парламентской фракции Консервативной партии.

По сообщениям британских СМИ, в неофициальной обстановке Джонсон нецензурно отозвался об этом плане — министр сравнил его с "полировкой экскрементов". План премьера может превратить Великобританию в "вассальное государство", заявил министр, а также стать "серьезным ограничителем свободной торговли".

Газета Times пишет, что Мэй пообещала отправить его в отставку, если он попытается ослабить согласованную ее кабинетом коллективную позицию. Аналогичными мерами она пригрозила министрам, которые озвучат недовольство ее переговорным планом. Джонсон же пошел на опережение.

Эффект домино

За несколько часов до отставки Джонсона стало известно о том, что его соратник — министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис — также уходит из кабмина. Причиной такого решения Дэвиса стало его несогласие с условиями "развода" Британии с Евросоюзом.

69-летний Дэвис, который был главным британским переговорщиком в диалоге с Брюсселем об условиях Brexit, слыл отъявленным евроскептиком. Именно поэтому, когда на минувшей неделе правительство Великобритании разработало более мягкий вариант выхода, Дэвис с ним не согласился. На его место назначен Доминик Рааб, который ранее занимал пост замминистра по делам регионов и местного самоуправления.

Серия отставок означает, что Мэй, и сама выступавшая ранее за жесткий Brexit, все более утрачивает влияние в правительстве, где усиливаются позиции сторонников евроинтеграции. Предполагалось, что правительственный план по Brexit будет опубликован на текущей неделе. В документе, в частности, будет предложено создать зону свободной торговли с ЕС и определить "общий реестр промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции", которые не будут облагаться какими-либо пошлинами. Однако теперь неясно, будет ли этот план опубликован в намеченные сроки.

В Брюсселе сообщили, что теоретически страны — члены Евросоюза могут продлить срок переговоров по выходу Великобритании из состава сообщества, однако такой вопрос пока не поднимался.

Политики уходят, проблема остается

Отставка Джонсона стала шестой по счету в правительстве Мэй за последние восемь месяцев.

В ноябре 2017 года кабинет министров покинули сразу два его члена. Сначала под предлогом секс-скандала в отставку подал министр обороны Майкл Фэллон, затем о решении уйти из правительства заявила министр по вопросам международного развития Прити Пател.

В январе этого года британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир объявил, что оставляет пост (позднее он вернулся в кабинет уже в другой роли). В конце апреля кабмин покинула глава МВД Эмбер Радд.

Уход Джонсона и Дэвиса ознаменовал распад триумвирата сторонников жесткого Brexit, куда также входит министр внешней торговли Лиам Фокс. Однако, как подчеркнул председатель Европейского совета Дональд Туск, "политики уходят, а проблема Brexit остается далека от решения".

Александр Мосесов, Артур Громов