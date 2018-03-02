Мэй: Лондон готов к любому развитию Brexit, но хотел бы построить прочные отношения с ЕС

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Великобритания готова к любому сценарию реализации Brexit, но хотела бы построить новые прочные отношения с Евросоюзом. Об этом в пятницу в Лондоне заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, изложившая свое видение будущего экономического сотрудничества с ЕС.

"Нам не скрыться от сложности задачи, стоящей перед нами. Мы должны не только договориться о выходе из организации, которая затрагивает столь многие важные части нашей общегосударственной жизни. Мы должны также построить новые и прочные отношения, одновременно учитывая неопределенность, присущую этим переговорам, и готовясь к любому сценарию", - сказала она.

Уважение референдума

По мнению Мэй, сделка с ЕС о Brexit должна продемонстрировать уважение к итогам состоявшегося в июне 2016 года референдума о членстве королевства в европейском сообществе. "В соглашении, которое мы достигнем с ЕС, должно быть продемонстрировано уважение к референдуму", - подчеркнула она.

Глава британского правительства также дала краткую характеристику того плебисцита: "Это было голосование о возвращении контроля над нашими границами, законами и финансами, голосование в пользу больших перемен. Но это не было голосованием в поддержку отчуждения от наших соседей".

Особая сделка

Британский премьер указала, что Соединенное Королевство выступает против таможенного союза с ЕС, но хотело бы оформить таможенное соглашение с Брюсселем, которое позволило бы Лондону заключать торговые сделки с другими странами по своему усмотрению.

Один из вариантов, который представила Мэй, заключается в установлении "таможенного партнерства" между Великобританией и ЕС. Другой предложенный ею сценарий предусматривает заключение "упрощенного таможенного соглашения", в соответствии с которым стороны могли бы "сократить торговые трения до минимума", а также принять специальные условия для Северной Ирландии.

"Наше будущее таможенное соглашение позволило бы Великобритании свободно устанавливать свои собственные пошлины с третьими странами, что было бы просто невозможно в таможенном союзе", - сказала Мэй, призвав Брюссель проявить добрую волю и рассмотреть предложенные варианты.

Глава британского кабмина при этом подчеркнула, что Лондон не устраивают экономические модели взаимоотношений с Евросоюзом, которыми пользуются Канада и Норвегия.

Экономическое сотрудничество

"ЕС является крупнейшим рынком Великобритании, которая в свою очередь является также крупным рынком для Евросоюза", - напомнила британский премьер, предложив шаги по достижению "глубокого и всеобъемлющего соглашения" о будущем партнерстве.

Согласно ее инициативе, стороны должны принять на себя взаимные обязательства, чтобы британский бизнес мог честно конкурировать на рынках Евросоюза и наоборот. Затем понадобится создание "полностью независимого арбитражного механизма", способного разрешить любые разногласия. Необходимо также определить объем средств "для поддержания диалога", чтобы стороны находились в постоянном контакте, а также механизм защиты данных.

Мэй при этом отметила важную роль граждан ЕС, которые являются "неотъемлемой частью экономической, культурной и социальной" жизни страны. При этом премьер вновь настояла, что с выходом из Евросоюза "свободное передвижение граждан прекратится". "Мы будем контролировать число людей, которые приезжают жить в нашу страну", - добавила она.

Ирландский вопрос

Правительство Соединенного Королевства выступает против установления жесткой границы между британским регионом Северная Ирландия и Республикой Ирландия. "Мы дали ясно понять, что не хотим возвращения жесткой границы в Ирландии. Мы исключили любую физическую инфраструктуру на границе, как и введение любых проверок и контроля", - сказала Мэй.

Она призвала Евросоюз сотрудничать, чтобы решить этот вопрос. "Но мы не можем справиться с этим самостоятельно. Мы все должны работать вместе", - подчеркнула политик.

"Будучи премьер-министром всей Великобритании, я не позволю, чтобы наш выход из Европейского союза препятствовал историческому прогрессу, которого мы достигли в Северной Ирландии. И я не допущу того, что могло бы навредить целостности нашего бесценного [государственного] союза", - добавила она.

Председатель Европейского совета Дональд Туск ранее в четверг заявил, что отказ Великобритании от таможенного союза и единого рынка Евросоюза после выхода из сообщества может привести к появлению реальной границы между Соединенным Королевством и Ирландией.

Переходный период

По словам главы британского кабмина, Лондон и Брюссель способны в самое ближайшее время преодолеть остающиеся разногласия в вопросе согласования параметров переходного периода после Brexit. "Мы близки к достижению соглашения об имплементационном периоде, которое являлось ключевым элементом декабрьского соглашения [с ЕС о переходе ко второй стадии переговоров по Brexit]. Конечно же, некоторые различия в позициях сохраняются, но мы уверены в том, что их можно будет разрешить в ближайшие дни", - сказала она.

Мэй подчеркнула, что "имплементационный период должен быть ограничен по времени и не может быть постоянным решением вопроса". "Но он жизненно необходим, чтобы предоставить правительствам, компаниям и гражданам обеих сторон время, которое им понадобиться для подготовки к новым взаимоотношениям", - подчеркнула она.

"В конце прошлого года мы согласовали ключевые элементы нашего выхода [из ЕС] и находимся в процессе превращения этого соглашения в проект правового документа. Мы четко обозначили нашу обеспокоенность по поводу первого варианта проекта, который Еврокомиссия опубликовала в среду. Но ни у кого не должно оставаться никаких сомнений в нашей приверженности совместному докладу, согласованному в декабре", - заключила премьер.

Когда состоится Brexit?

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября этого года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и британский законодательный орган. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.