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Лондон хочет заключить с ЕС всеобъемлющее соглашение об экономическом сотрудничестве

Международная панорама
2 марта, 1:53 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 2, марта. /ТАСС

Глава британского правительства Тереза Мэй считает, что соглашение "достижимо, поскольку это в интересах ЕС и в наших интересах тоже"

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ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Великобритания хочет заключить с Евросоюзом всеобъемлющее соглашение об экономическом сотрудничестве в рамках реализации Brexit. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы британского правительства Терезы Мэй, распространившая выдержки из ее программной речи по Brexit, с которой она выступит 2 марта в Лондоне.

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"Я хочу самое широкое и глубокое соглашение, охватывающее больше секторов и позволяющее вести сотрудничество в более полном объеме, чем любое из ныне существующих в мире соглашений о свободной торговле. Я считаю, что это достижимо, поскольку это в интересах ЕС и в наших интересах тоже", - привела пресс-служба слова Мэй.

В речи под названием "Наше будущее партнерство" премьер-министр изложит свое видение относительно будущего партнерства Великобритании и Евросоюза.

Так, Лондон "выступает за свободную торговлю, основанную на высоких стандартах", а также планирует "налаживать всеобъемлющее экономическое сотрудничество" со своими соседями в ЕС и заключать торговые сделки с "государствами по всему миру".

Мэй в своем выступлении обратит внимание на то, что Великобритании необходимо достичь такого соглашения о будущем партнерстве с ЕС, которое будет "уважать результаты референдума".

При этом, как утверждается, Brexit не ставит целью "дистанцироваться" от европейских соседей. Будущая сделка с ЕС также должна "защитить рабочие места" британцев и обеспечить их безопасность.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер.

Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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