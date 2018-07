Биография экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 июля 2018 года глава МИД Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй по предложенному ею плану развития отношений с Евросоюзом после выхода из него Великобритании.

Ранее по той же причине в отставку подал министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, посчитавший предложения Мэй уступкой ЕС.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Бориса Джонсона.

Происхождение и образование

Борис Джонсон (полное имя Александер Борис де Пфеффель Джонсон; Alexander Boris de Pfeffel Johnson) родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке. В это время его отец, Стэнли Джонсон, изучал экономику в Колумбийском университете (в дальнейшем стал экспертом по вопросам охраны окружающей среды и населения, в 1979-1984 годах являлся членом Европейского парламента от Консервативной партии). Среди предков Бориса Джонсона выходцы из Османской империи, Германии, Франции и России. Его прадед по отцовской линии, Али Кемаль, был журналистом, некоторое время возглавлял министерство внутренних дел Османской империи. Дед, Осман Али, переселился в Великобританию и сменил имя.

Борис Джонсон получил образование в престижных Итонском колледже и в Оксфордском Бейлиол-колледже, где изучал историю. Возглавлял дискуссионный клуб Oxford Union. В студенческие годы в числе его друзей был Дэвид Кэмерон (премьер-министр Великобритании 2010-2016).

Является членом Консервативной партии.

Журналистика

После учебы некоторое время стажировался в качестве репортера в газете Times, а в 1987 году начал работать в Daily Telegraph. Его материалы на актуальные темы пользовались успехом у читателей. В 1989-1994 годах Джонсон был корреспондентом в Брюсселе (освещал вопросы, касающиеся ЕС), в 1994-1999 годах - заместителем главного редактора и политическим обозревателем.

В 1994 году начал вести политическую колонку в культурно-политическом журнале Spectator, в 1999-2005 годах был главным редактором этого издания. За время его руководства тираж журнала вырос на 10% - с 63 тыс. до 70 тыс. экземпляров. Одновременно выступал в различных телешоу, снялся в популярном сериале "Истэндцы".

По данным СМИ, с конца 1990-х годов получил ряд званий в области журналистики: "Политический комментатор года" (1997), "Редактор года" (2003), "Колумнист года" (2004, 2005).

Автор нескольких книг, в их числе юмористическая повесть "Семьдесят две девственницы" ("Seventy-Two Virgins", 2005), историческое произведение "Мечта о Риме" ("The Dream of Rome", 2007), сборник статей "Мне есть что вам сказать ("Have I Got Views For You", 2008), история Лондона "Лондон по Джонсону" ("Johnson’s Life of London", 2013), биография Уинстона Черчилля "Фактор Черчилля" ("The Churchill Factor", 2014).

По книге "Мечта о Риме" компания Би-би-си сняла документальный сериал, в котором Джонсон выступил в роли ведущего. В дальнейшем на посту мэра Лондона он продолжил вести еженедельные колонки в Daily Telegraph.

Политика

Параллельно с журналистикой занимался политической деятельностью. В 2001-2008 годах был депутатом Палаты общин. В 2003-2004 годах занимал пост заместителя председателя Консервативной партии. В 2004 году был "теневым" министром по вопросам культуры.

Покинул эти должности из-за скандала, связанного с его внебрачными отношениями с журналисткой Петронеллой Уайатт. В 2005-2007 годах был "теневым" министром по вопросам образования. Оставил пост, чтобы подготовиться к выборам мэра (баллотировался от Консервативной партии). В 2008 году был избран мэром Лондона (получил 53,2% голосов; его соперником был лейборист Кеннет Ливингстон, мэр столицы с 2004 года, набравший 46,8%). В 2012 году был переизбран на второй срок (51,5%; Ливингстон - 48%).

7 мая 2015 года был вновь избран в Палату общин, в связи с чем принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра Лондона 5 мая 2016 года.

Мэр Лондона

Традиционно кандидаты на пост главы лондонской администрации в предвыборных программах в число первоочередных задач включают борьбу с преступностью, улучшение работы общественного транспорта и строительство доступного жилья. За время деятельности Джонсона в этой должности общий уровень преступности в Лондоне сократился на 20%, количество сотрудников лондонской полиции увеличилось на 2,6 тыс. - до 32 тыс. В 2013 году по инициативе Джонсона был учрежден фонд размером в £18 млн ($26 млн), из которого финансировались различные проекты, направленные на предупреждение преступности. В 2015 году была создана Дорожная полиция Лондона в составе 2,3 тыс. сотрудников. Ее задачи - пресечение преступности на дорогах и в общественном транспорте.

В предвыборной программе Джонсона в 2008 году одним из пунктов было возвращение на улицы Лондона двухэтажных автобусов марки Routemaster, которые эксплуатировались с 1956 по 2005 год, ставшие одним из символов Лондона. Они были сняты с производства как несоответствующие современным требованиям безопасности. Новые, усовершенствованные модели Routemaster пополнили автобусный парк города в 2012 году (получили известность как BorisMaster).

Будучи велолюбителем, Джонсон много внимания уделял популяризации велосипедного транспорта. С 2010 года функционируют пункты проката велосипедов (лондонцы называют их "велосипедами Бориса", Boris Bikes). Цель кампании - уменьшение количества автомобилей на дорогах, решение проблемы парковки в центре города и оздоровление экологической обстановки. Кроме того, были созданы специальные велосипедные полосы, а также маршруты, связывающие основные достопримечательности столицы. В 2013 году на развитие велосипедной инфраструктуры до 2016 года было выделено около £1 млрд (примерно $1,4 млрд).

В 2014 году по инициативе Джонсона была принята жилищная стратегия, учитывающая прогнозы увеличения количества жителей Лондона к 2020 году до 11 млн (в настоящее время столице проживают порядка 9 млн человек).

Кроме того, важным событием в период правления Джонсона стала летняя Олимпиада 2012 года. По данным правительственных экспертов, долгосрочная прибыль к 2020 году ожидается в размере £28-41 млрд.

С другой стороны, деятельность Джонсона неоднократно подвергалась критике. В частности, ему ставилось в вину недостаточная оперативность во время снегопадов, обрушившихся на столицу в феврале 2009 года, в результате которых была парализована транспортная система города. В августе 2011 года во время беспорядков в Лондоне, возникших в ответ на действия полиции (в одном из районов при попытке сопротивления аресту был застрелен местный житель), Джонсон, находившийся в отпуске, заявил, что не намерен прерывать отдых, поскольку ситуацию контролируют правоохранительные органы (позже все-таки вернулся в столицу).

Глава МИД и референдум по выходу Великобритании из ЕС

13 июля 2016 года Джонсон был назначен министром иностранных дел и по делам Содружества. Перестановки в кабинете произошли вследствие ухода в отставку Кэмерона, который принял это решение из-за победы евроскептиков на референдуме 23 июня того же года по вопросу членства Великобритании в Евросоюзе, поскольку сам Кэмерон выступал за сохранение страны в ЕС (правительство возглавила Тереза Мэй). Джонсон, в свою очередь, являлся одним из лидеров кампании по выходу из организации.

В октябре 2016 года в ходе парламентских дебатов, посвященных ситуации в Сирии, Джонсон поддержал призыв одного из депутатов от Лейбористской партии ко "всем, кого беспокоит тяжелое положение сирийских гражданских лиц, пикетировать российское посольство в Лондоне и столицах по всему миру". Некоторые СМИ назвали поведение Джонсона несоответствующим должности.

В ноябре он призвал Россию способствовать установлению перемирия в Алеппо и создать условия для доставки гуманитарной помощи населению осажденного города. В декабре, выступая в Королевском институте по международным отношениям в Лондоне, заявил, что "Великобритания готова к жесткому подходу в отношениях с Россией, однако это не означает, что было бы неразумно вести переговоры". По его словам, чтобы нормализовать отношения, России следует "прекратить бомбардировки Алеппо, обеспечить участие президента Сирии Башара Асада в межсирийских мирных переговорах и следовать букве минских соглашений по Украине".

В январе 2017 года на встречах с американскими конгрессменами в Нью-Йорке и Вашингтоне призвал отказаться от демонизации России. По его словам, в отношении Москвы Лондону и Вашингтону следует проводить стратегию "вовлечения и бдительности". Кроме того, он назвал себя русофилом, но пообещал быть жестким с Россией.

В марте, когда готовился его визит в Москву, заявил, что "никто на Западе не заинтересован в новой холодной войне с Россией". Также в ответ на заявление руководителя Центра национальной кибербезопасности о возможных хакерских атаках, осуществляемых взломщиками из России, указал на отсутствие у Лондона доказательств причастности российского правительства к этим преступлениям.

В апреле отменил планировавшийся визит в РФ "из-за изменения ситуации в Сирии", где 4 апреля в провинции Идлиб была совершена химическая атака, повлекшая многочисленные жертвы. Джонсон осудил "продолжающуюся защиту Россией режима Асада даже после атаки с применением химического оружия против ни в чем не повинных мирных жителей".

Визит состоялся лишь 22 декабря 2017 года (до этого РФ посетил 28 мая 2012 года глава МИД Великобритании Уильям Хейг). На встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договоренность о начале работы по выводу двусторонних отношений из тупика.

Личные сведения

Владеет французским языком.

По оценке наблюдателей, популярность Джонсона у лондонцев объясняется в том числе его эксцентричной манерой поведения. Отмечают его неловкость, небрежный стиль в одежде, специфическое чувство юмора. Кроме того, он может позволить себе резкие высказывания. В прессе его часто называют клоуном ("clown Вoris").

В числе увлечений, помимо велоспорта, теннис и живопись. Заняв должность главы МИД, лишился возможности приезжать на работу на велосипеде. По настоянию полиции в целях безопасности стал пользоваться служебным автомобилем.

В первый раз женился в 1987 году на сокурснице по Оксфорду Аллегре Мостин-Оуэн. Брак продлился три года. В 1993 году его супругой стала Марина Уилер, юрист, автор ряда статей. В этом браке родились четверо детей.