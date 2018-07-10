Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп выдвинул Бретта Кавано на должность члена Верховного суда США

Международная панорама
10 июля, 4:08 дата обновления: 10 июля, 4:55 UTC+3

Голосование по кандидатуре состоится осенью

Поделиться
Материал из 1 страницы
Бретт Кавано

Бретт Кавано

© EPA-EFE/STEFAN ZAKLIN

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером объявил о своем решении выдвинуть кандидатом на включение в состав Верховного суда Бретта Кавано, который, в частности, работал в команде спецпрокурора, проводившего расследование внебрачной связи экс-президента Билла Клинтона с Моникой Левински. Торжественная церемония состоялась в Белом доме.

Смотрите также

Член Верховного суда США Энтони Кеннеди сообщил о выходе на пенсию

Билл Клинтон заявил, что не собирается извиняться лично перед Моникой Левински

На мероприятии присутствовали как члены администрации, так и ряд сенаторов и конгрессменов, а также супруга и две дочери Кавано. "Этот невероятно квалифицированный кандидат заслуживает скорейшего утверждения и двухпартийной поддержки [в Конгрессе]", - заявил Трамп на церемонии.

Кавано не только работал по делу Клинтон и Левински, но также курировал расследование обстоятельств смерти одного из членов команды юрисконсультов президента Клинтона - Винсента Фостера, который, согласно официальной версии, покончил жизнь самоубийством. Впоследствии Кавано играл одну из центральных ролей в предвыборной кампании Джорджа Буша - младшего.

Последний выдвинул Кавано в 2003 году на пост судьи Апелляционного суда округа Колумбия, но демократы на протяжении трех лет блокировали его назначение, и в результате он занял этот пост в 2006 году. Кавано также некоторое время работал в аппарате судьи Верховного суда Энтони Кеннеди, на освобождающееся место которого он и выдвинут Трампом.

Подбор новой кандидатуры вызван тем, что Кеннеди объявил 27 июня о выходе в отставку после трех десятилетий работы. Судья Кеннеди, которому в июле исполнится 82 года, входит в состав высшего судебного органа США с 1988 года. Новая кандидатура должна быть утверждена Сенатом Конгресса США. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл уточнил, что голосование по этой кандидатуре состоится осенью.

Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. Соответственно, судейские назначения, осуществляемые каждым президентом, - самая "долгоиграющая" и едва ли не самая важная часть его внутриполитического наследия. Трамп уже произвел в 2017 году одно назначение в состав Верховного суда США. Кандидатура судьи Нила Горсача была утверждена тогда верхней палатой Конгресса.

По мнению американских аналитиков, назначение республиканцем Трампом еще одного члена Верховного суда приведет к укреплению позиций консервативных кругов США на годы вперед, существенно скажется на реализации либеральной повестки дня Демократической партии, находящейся на данном этапе в оппозиции в Вашингтоне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кадровые перестановки в кабинете Трампа
Персоны
Клинтон, Билл Трамп, Дональд Буш, Джордж (младший)
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Глава минобороны Великобритании обвинил РФ в гибели подданной страны от химоружия
3
Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения школьников
4
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
5
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!