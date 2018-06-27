Член Верховного суда США Энтони Кеннеди сообщил о выходе на пенсию

ТАСС, 27 июня. Член Верховного суда США Энтони Кеннеди заявил, что планирует уйти в отставку после трех десятилетий работы. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Кеннеди, которому в июле исполнится 82 года, занимает должность судьи в американском Верховном суде с 1988 года. Его кандидатура была выдвинута экс-президентом США Рональдом Рейганом (1981-1989).

Президент США Дональд Трамп поблагодарил судью и члена республиканской партии, назвав его "впечатляющим человеком", и сообщил, что начинает немедленный поиск кандидата на его должность. Лидер большинства от партии республиканцев в Сенате Митч Макконелл заявил, что возможное назначение на смену уходящего на пенсию Энтони Кеннеди будет вынесено на обсуждение в Сенат осенью.

Первоначально кандидатура судьи, выдвинутая президентом США, рассматривается Юридическим комитетом Сената, после чего, в случае успешного прохождения собеседования, комитет предоставляет Сенату свою рекомендацию. Для утверждения кандидатуры члена Верховного суда абсолютное большинство сенаторов должно проголосовать "за". После утверждения кандидатуры в Сенате президент подписывает и скрепляет печатью соответствующий указ.