Трамп назвал Путина своим соперником

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает президента России Владимира Путина соперником. Об этом он сообщил во вторник в Белом доме перед началом европейского турне, в ходе которого 16 июля в Хельсинки состоится российско-американский саммит.

"На самом деле я не могу сказать прямо сейчас. Насколько я могу судить, он конкурент. Я думаю, что поладить с Россией, поладить с Китаем, это хорошо", - отметил президент, отвечая на вопрос журналистов, считает ли он Путина другом или врагом. Слова Трампа приводит пресс-пул Белого дома.

Он также подчеркнул, что предстоящая 16 июля в Хельсинки встреча с Путиным "может оказаться самой простой" частью его европейского турне.

Во вторник президент США отправляется в продолжительное европейское турне, в ходе которого посетит Великобританию, примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, а 16 июля в Финляндии встретится с российским президентом.