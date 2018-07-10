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Трамп назвал Путина своим соперником

Международная панорама
10 июля, 15:07 дата обновления: 10 июля, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Так президент США ответил на вопрос, считает ли он российского лидера другом или врагом

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает президента России Владимира Путина соперником. Об этом он сообщил во вторник в Белом доме перед началом европейского турне, в ходе которого 16 июля в Хельсинки состоится российско-американский саммит.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"На самом деле я не могу сказать прямо сейчас. Насколько я могу судить, он конкурент. Я думаю, что поладить с Россией, поладить с Китаем, это хорошо", - отметил президент, отвечая на вопрос журналистов, считает ли он Путина другом или врагом. Слова Трампа приводит пресс-пул Белого дома.

Он также подчеркнул, что предстоящая 16 июля в Хельсинки встреча с Путиным "может оказаться самой простой" частью его европейского турне.

Во вторник президент США отправляется в продолжительное европейское турне, в ходе которого посетит Великобританию, примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, а 16 июля в Финляндии встретится с российским президентом.

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