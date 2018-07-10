Глава МВД Германии представил свой план по противодействию нелегальной миграции

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер представил во вторник свой план по противодействию нелегальной миграции, который предполагает целый ряд мер, в том числе создание так называемых транзитных центров, где будут содержатся мигранты.

Министр предложил организовать "новый пограничный режим" на германо-австрийской границе, который позволит, по его замыслу, воспрепятствовать въезду на территорию ФРГ просителей убежища, которые ранее были зарегистрированы в других государствах Евросоюза. "Мы создадим транзитные центры, из которых мигранты будут напрямую высылаться в страны, ответственные за рассмотрение их заявлений", - отмечается в представленном документе.

Ранее Зеехофер отказался от понятия "транзитные центры", пойдя тем самым навстречу социал-демократам. Однако сегодня он сообщил журналистам, что план был создан в его ведомстве и завершен 4 июля, то есть до заседания коалиционного комитета, которое прошло 5 июля. Поэтому последние решения коалиции в нем не учтены.

Глава МВД также заявил, что намерен в течение июля добиться ясности относительно того, с какими странами удастся договориться по вопросу приема мигрантов. Зеехофер ожидает "сложных переговоров" по этой тематике. "Чем меньше сможет сделать Европа, тем большее значение будут иметь национальные меры", - утверждает министр. "Это план является составной частью изменений в миграционной политике Германии, которые срочно необходимы", - заявил Зеехофер.

Очередное обострение

Местные наблюдатели отмечают, что, представив свой план, в котором содержится упоминание о "транзитных центрах", министр снова пошел на обострение отношений с коалиционными партнерами, прежде всего с социал-демократами.

5 июля входящие в коалицию ХДС, ХСС и СДПГ договорились, что процесс рассмотрения дел мигрантов, зарегистрированных в других странах ЕС, будет осуществляться не в "транзитных центрах", а в институтах федеральной полиции. Словосочетания "транзитные центры" в проекте соглашения нет. Высылка будет происходить в течение 48 часов. Причем с правовой точки зрения мигранты, оказавшиеся в учреждениях федеральной полиции или в транзитной зоне аэропорта, будут считаться лицами, которые не въехали на территорию Германии.

Такая процедура будет применяться властями ФРГ только на германо-австрийской границе. Причем для того, чтобы все действовало на практике, Берлину еще придется заключить двусторонние соглашения с Италией и Грецией о возвращении зарегистрированных там мигрантов - именно через эти страны большинство из них прибывает в Германию.