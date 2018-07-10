Трамп вновь потребовал у партнеров по НАТО увеличить военные расходы

ТАСС, 10 июля. Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство невыполнением партнерами по НАТО обязательств увеличить выплаты на военные расходы альянса. Об этом американский лидер написал во вторник на своей странице в Twitter.

"Многие страны НАТО, которые мы должны защищать, не только не выполняют свои обязательства в 2% [от ВВП], что очень мало, но и уклоняются в течение многих лет от платежей, которые не были произведены. Когда они возместят расходы США?" - написал президент.

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП, Германии - 1,2%. Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Президент обещал вновь поднять этот вопрос на предстоящем 11-12 июля в Брюсселе саммите Североатлантического альянса.