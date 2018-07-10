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Трамп вновь потребовал у партнеров по НАТО увеличить военные расходы

Международная панорама
10 июля, 21:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Президент также задался вопросом, когда другие страны "возместят расходы США"

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ТАСС, 10 июля. Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство невыполнением партнерами по НАТО обязательств увеличить выплаты на военные расходы альянса. Об этом американский лидер написал во вторник на своей странице в Twitter.

Экспертное мнение

Автор: ДУБРОВИН Денис Дубровин
Денис

Саммит НАТО: как заработать на обороне

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"Многие страны НАТО, которые мы должны защищать, не только не выполняют свои обязательства в 2% [от ВВП], что очень мало, но и уклоняются в течение многих лет от платежей, которые не были произведены. Когда они возместят расходы США?" - написал президент.

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП, Германии - 1,2%. Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Президент обещал вновь поднять этот вопрос на предстоящем 11-12 июля в Брюсселе саммите Североатлантического альянса.

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