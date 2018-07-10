Саммит НАТО: как заработать на обороне

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Завтра начнет работу двухдневный саммит НАТО в Брюсселе. Встреча стартует с курьеза — альянс будет второй раз отмечать открытие своей новой штаб-квартиры. Первый раз ее открывали на прошлом саммите 25 мая, под первый визит президента США Дональда Трампа в Брюссель. Увы, на тот момент в здании были закончены только внешние работы и спешно приведена в порядок часть внешней территории и собственно зал заседаний лидеров. В этом году новая штаб-квартира наконец заработала полноценно, хотя переезд отдельных технических служб еще продолжается. Именно поэтому официальная программа саммита начнется с экскурсии по зданию новой штаб-квартиры.

Эту огромную полукруглую конструкцию из стекла и бетона общей площадью в 41 га (40 футбольных полей) строили с 2010 года ровно через дорогу от старой, перенаселенной после всех расширений альянса штаб-квартиры. Цена нового дома НАТО за это время, по данным бельгийских СМИ, выросла как минимум вдвое — с 1 млрд евро проектной стоимости (официально подтверждено НАТО) до более чем 2 млрд евро реальных расходов (пока не подтверждено и не прокомментировано ни одним официальным лицом).

Деньги

В этом году для альянса темы противодействия России, операции в Афганистане, борьбы с терроризмом в Ираке и Сирии, а также программы поддержки Украины и Грузии при минимальном обсуждении конфликта на Украине и даже чемпионат мира по футболу, в полуфинале которого остались только государства НАТО, уйдут на второй план.

Символом саммита в Брюсселе станет магическая цифра 2%. Речь идет о 2% ВВП, которые страны альянса обязались тратить на оборону. Правда, это у них пока никак не выходит. Причем не менее 20% этой суммы должно идти на закупку новых вооружений, на чем особенно настаивает главный производитель оружия в альянсе — США.

И совершенно неважно, что суммарные военные расходы альянса уже в 2017 году составили около 1 трлн долларов. Для сравнения: весь военный бюджет "угрожающей НАТО" России в 2018 году, по словам министра обороны Сергея Шойгу, не превышает 46 млрд долларов. Это в 20 раз меньше бюджета государств НАТО.

Перед лицом "угрозы" альянсу просто необходимо ускоренными темпами продолжать наращивать военные расходы.

Вот только для всех ли государств НАТО это действительно расходы, ведь если деньги кто-то тратит, их кто-то должен получать?

Американский президент Дональд Трамп при поддержке генсека НАТО, а также Великобритании и Польши — двух из четырех европейских стран НАТО, которые выполняют (почти) обязательство о 2%, — будет громко требовать от остальных союзников дальнейшей милитаризации военных расходов, выжимая из них ответ на конкретный вопрос: "Когда?" Сами европейские лидеры приложат максимум усилий, чтобы, соглашаясь с требованиями США на словах, на деле от конкретных обязательств уйти и время выделения денег оттянуть. Начатые США в этом году торговые войны против европейских стран вряд ли добавят европейцам сговорчивости, хотя их свобода маневра внутри НАТО очень жестко ограничена партийной дисциплиной принципа евротлантической солидарности.

В числе прочих в НАТО обсуждается вопрос о создании юридически обязывающих и предельно конкретных национальных планов действий, в которых каждая страна должна четко прописать, в какие годы и насколько она будет увеличивать свой военный бюджет, а также как собирается эти деньги тратить.

Сторонники НАТО справедливо подчеркивают, что в этой дискуссии речь идет не о неких взносах в бюджет альянса, а о расходах на финансирование, развитие и модернизацию собственных армий стран-членов. А если это только национальные военные расходы на собственные вооруженные силы, то где же здесь интерес США? Вашингтон просто бескорыстно печется об обороноспособности союзников?!

Интересы

Интерес у США — на сотни миллиардов долларов. Первый и главный — продажи оружия, создание дополнительных заказов и сверхприбыли для американского военно-промышленного комплекса, а также для предприятий всех производственных цепочек, которые ВПК обеспечивают.

Второй поскромнее, но также имеет право на существование. Это собственно усиление армий стран союзников, чтобы они могли выделять для операций США по всему миру большие силы, снижая нагрузку на американскую армию. Чтобы не повторялась ситуация в Афганистане, когда на закрытых министерских встречах НАТО, подробности которых регулярно просачивались в СМИ, европейские министры обороны в ответ на требование США выделить больше людей и военной техники просто грустно разводили руками и призывали старшего партнера понять, что страны они маленькие и таких возможностей нет. Техника старая, большая часть в ремонте, а новая еще не пришла, а которая пришла — не отлажена, а на отлаженную не хватает средств, ведь под давлением оппозиции опять пришлось военный бюджет урезать...

Или в ходе операции НАТО в Ливии в 2011 году страны Бенилюкса, которые отправили свои самолеты бомбить в составе коалиции НАТО эту страну, за три месяца расстреляли весь имевшийся ракетно-бомбовый запас. Пришлось "одалживать" у США.

Но это все вторично. А вот торговля оружием — это действительно фундамент современного Североатлантического альянса. Здесь НАТО представляет собой колоссальный рынок, и, что особенно важно, у США как у лидера организации есть множество рычагов давления на европейские страны, чтобы они приобретали максимально широко именно американское оружие.

Восток

Когда страны Восточной Европы вступали в НАТО (с 1999 по 2004 год), подразумевалось, что со временем они заменят все свое оружие советского производства и его восточноевропейские аналоги на вооружения стандартов НАТО. Логично, правда? Крупнейший военный альянс мира должен иметь единый стандарт вооружений, что особенно важно как минимум для обслуживания, производства боеприпасов и снабжения горючим определенных марок.

А как выглядит ситуация в Восточной Европе по сей день? У ведущей страны региона и образцового ученика НАТО — Польши — из советского вооружения на 2017 год остаются: пулеметы Калашникова, советские ПТУРы ("Фагот") и ПЗРК ("Стрела-2"), практически все противовоздушные системы, в частности ствольные ЗСУ-23-4 (самоходная "Шилка") и ракетные С-200 "Вега", реактивная артиллерия представлена легендарными БМ-21 "Град" и системами RM-70, которые являются чешской модификацией "Града". Среди основных боевых танков, как нетрудно догадаться, на первой позиции остается Т-72М. В авиации мы видим МиГ-29, Су-22М4 (экспортная версия старого доброго Су-17), а вертолетный парк состоит из классических советских машин от Ми-8 до Ми-24.

Конечно, у каждого вида польских вооруженных сил уже есть некоторое количество различных образцов натовского оружия и техники, однако основную службу продолжает нести советская техника, причем устаревшая, образцов 60–90-х годов прошлого века. Техника очень надежная, но все же не вечная. Тем более что с 2014 года, после разрыва военно-технического сотрудничества стран НАТО с Россией, государства Восточной Европы не могут больше получить даже полноценного лицензионного обслуживания этой техники. Доходит до абсурда, когда ремонтом и обслуживанием самолетов и вертолетов занимаются компании, не имеющие даже полной технической документации. Отсюда поломки, аварии и несчастные случаи на учениях.

И это Польша — военный лидер Восточной Европы. В странах беднее, вроде Румынии, в строю остаются и многократно модернизированные МиГ-21, созданные еще в 50-х годах прошлого века.

Все без исключения эти вооружения в перспективе должны быть заменены на натовские. Это поистине гигантский рынок для военной техники, расходы на сотни миллиардов долларов, которые предстоит оплачивать самим этим странам. Программы перевооружения рассчитаны на десятки лет.

И здесь есть еще один нюанс. Американское, немецкое, французское, британское или бельгийское оружие не только само по себе дороже советского или российского. Его эксплуатация также обходится дороже, причем в разы.

Чтобы потянуть в обозримой перспективе не только полное перевооружение своих армий, но и снабжение их запчастями и боеприпасами, странам Восточной Европы свои военные бюджеты надо даже не удвоить, а увеличить в три-пять раз. Это, естественно, непосильная задача, поэтому конечные сроки перевооружения точно не определены, а отдельные программы приняты только по отдельным конкретным видам техники. Замена будет осуществляться поэтапно, в режиме экономии, и немалую часть оружия они получат не нового, а уже изрядно бывшего в употреблении.

В любом случае эти программы означают гарантированные заказы и большие прибыли для американского ВПК, серьезные дыры в бюджетах новых членов НАТО и последующее "привязывание" их армий к американским производителям в вопросах обслуживания и снабжения вооруженных сил.

Запад

Западноевропейские государства представляют собой менее выгодный бизнес — их не только не нужно перевооружать целиком, но у самых крупных из них имеется и собственная более или менее развитая военная промышленность, работающая под стандарты НАТО и конкурирующая в вопросах поставок с американской. Во всяком случае на своих национальных рынках она позиции держит прочно.

Но на рынках соседей европейскому ВПК приходится конкурировать с американским предельно жестко. Например, в Бельгии в этом году даже произошел политический скандал, когда в СМИ попала информация, что министерство обороны королевства в обход обязательного тендера приняло решение заменить свои старенькие американские F-16 на современные F-35, несмотря на то что Франция предложила королевству более выгодную сделку на покупку своих "Миражей". Скандал быстро вспыхнул в СМИ и столь же быстро угас. Официальные лица объявили о проводимой проверке, а журналисты, вытащившие эту историю на поверхность, как-то синхронно полностью потеряли к ней интерес.

А еще прошлый генсек НАТО, активный и последовательный сторонник США датчанин Андерс Фог Расмуссен принес в альянс новый термин — Smart Defense, или "умная оборона". Это поистине гениальная идея военного капитализма. Согласно концепции, союзникам, кому не хватало денег на приобретение нужного вооружения или техники, например, партии больших военно-транспортных самолетов (бессмысленны для обороны европейских стран, но необходимы для военных миссий за тысячи километров), нужно было скинуться и вместе купить в общее пользование группой из пяти-восьми стран несколько таких самолетов.

Таким образом, НАТО приняло и утвердило на саммите в Лиссабоне в 2010 году официальную стратегию, которая призывает европейские государства скидываться и на свои бюджетные деньги покупать технику, которая им не нужна или практически не нужна и которая будет работать на миссии всего альянса, инициатором которых выступает известно кто… Вот такие 2% ВВП на оборону...

Россия

Блокирование смутной "российской угрозы" — это отнюдь не цель деятельности альянса, как могло бы показаться на первый взгляд. Это лишь средство, направленное на достижение сугубо финансовых задач. Ведь продавать свое оружие в массовом порядке в Европу невозможно, если в нем нет потребности.

Если нет врага, от которого оно может защитить. Если нет истерии, которая не позволяет заметить, что враг — призрачный. Что десятки, а иногда и сотни европейцев гибнут на улицах европейских же городов от террористических актов, которые устраивает отнюдь не Россия и для защиты от которых военные самолеты или танки совершенно бесполезны.

Несмотря на отличный маркетинг и великолепный бизнес-план, у Дональда Трампа есть все основания быть недовольным своими союзниками.

Судите сами: на саммите НАТО в Уэльсе (Великобритания) в сентябре 2014 года на пике истерии о "российской агрессии против Украины", для поддержки которой пресс-служба НАТО не стеснялась публиковать даже украинские фейки о "массовых захоронениях российских оккупантов Донбасса", лидеры стран НАТО наконец приняли на себя формальное обязательство довести свои военные расходы до отметки 2% ВВП. И срок взяли с запасом — в течение десяти лет. На это администрация Барака Обамы согласилась.

Свои 2%

Однако финансовая статистика, которую публикует НАТО, ясно свидетельствует, что и эту задачу альянс вряд ли выполнит в срок. В последнем ежегодном докладе генсека НАТО, опубликованном в марте 2018 года, в частности, отмечается, что в 2024 году лишь 15 из нынешних 29 стран альянса должны довести свои военные бюджеты до 2% ВВП.

Однако анализ статистических данных, приведенных в этом обширном документе, показал, что все четыре европейские страны НАТО, военные расходы которых уже сейчас находятся в соответствии с требованиями альянса и превышают 2% ВВП, в 2017 году вновь снизили свои военные бюджеты, хотя и в рамках дозволенного.

Согласно приведенной в докладе таблице военных расходов государств альянса в фиксированных ценах 2010 года, Великобритания сократила свой военный бюджет с 2,15 в 2016 году до 2,12% в 2017-м, Польша — с 2,00 до 1,99%, Греция — с 2,41 до 2,36%, Эстония — с 2,13 до 2,08%.

Суммарный военный бюджет 29 государств НАТО в 2017 году составил 957 млрд долларов США, по сравнению с предыдущим годом он вырос на 46 млрд долларов. В константных ценах 2010 года военный бюджет НАТО в 2016 году составил 888,8 млрд долларов, в 2017-м — 917,3 млрд. Таким образом, рост составил 3,21%.

Одним словом, бюджеты растут, но недостаточно быстро. Поэтому от президента США и его ближайших сподвижников в Брюсселе европейские лидеры ждут новых подбадривающих заявлений и жестов, сдобренных новой порцией страшных историй о военной угрозе альянсу.