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НАТО надеется, что Турция и США урегулируют разногласия из-за российских С-400

Международная панорама
28 июня, 11:37 дата обновления: 28 июня, 12:06 UTC+3

В Североатлантическом альянсе рассчитывают, что разногласия будут разрешены "в духе союзнической солидарности"

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ЗРС С-400

ЗРС С-400

© Сергей Мальгавко/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. НАТО надеется, что Турция и США урегулируют разногласия в связи с намерением Анкары купить у Москвы зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом корреспонденту ТАСС заявил в четверг представитель Североатлантического альянса.

"Мы рассчитываем на то, что Турция и США разрешат любые разногласия в духе союзнической солидарности", - сказал он, комментируя ситуацию.

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По его словам, каждый член НАТО самостоятельно принимает решение о покупке техники. "Решение о том, какую военную технику покупать, зависит от союзников. Для НАТО важно то, чтобы приобретаемая техника была способна действовать совместно", - отметил он.

Представитель альянса подчеркнул, что "оперативная совместимость вооруженных НАТО имеет основополагающее значение для альянса при проведении операций и миссий". "Покупка оборудования у других стран НАТО в целом повышает оперативную совместимость и безопасность. Поэтому мы приветствуем любое сотрудничество между союзниками в целях приобретения ключевых потенциалов", - добавил он.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 26 июня заявил, что приобретение Турцией российских ЗРС С-400 приведет к использованию Вашингтоном односторонних санкций в отношении Анкары, а также к качественному изменению двусторонних отношений.

Вашингтон уже не раз утверждал, что закупка Турцией С-400 у России не соответствует интересам НАТО. Со своей стороны президент России Владимир Путин заявил весной на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что Москва приняла решение ускорить поставки Анкаре С-400. Эрдоган во время выступления в Анкаре 9 апреля заверил, что Турция не откажется от покупки этих ЗРС у России. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил 6 мая в эфире телеканала CNN Turk, что, если США в связи с контрактом по C-400 "примут решение о введении санкций в отношении Анкары или ограничат визовый режим с Турцией, то последует решительный ответ".

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