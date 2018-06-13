Главы МИД России и Греции обсудили отношения Москвы с НАТО и ЕС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Греции Никос Котзиас провели в среду переговоры, предметом которых стало двустороннее сотрудничество, отношения России с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом, а также международная проблематика.

Лавров на открытии встречи напомнил, что в этом году Россия и Греция отмечают 190-летие установления дипломатических отношений и 25-летие подписания договора о дружбе и сотрудничестве, и обратил внимание на взаимодействие двух стран в области туризма и торговли. "Сейчас активно реализуется программа очень масштабного совместного мероприятия в области туризма. Рассчитываю, что сегодня мы обсудим и торгово-экономическую составляющую наших отношений, которые демонстрируют неплохую динамику, и, конечно, гуманитарные связи", - сказал он.

В свою очередь глава греческого внешнеполитического ведомства, отвечая на приветственную речь коллеги, пожелал российской футбольной сборной успеха в домашнем чемпионате мира.

После переговоров министры вышли к прессе в хорошем расположении духа. У журналистов создалось впечатление, что при входе в зал, где проходила пресс-конференция, Лавров и Котзиас обменялись шутливыми комментариями, так как оба засмеялись.

Главы МИД РФ и Греции, подводя итоги беседы, отметили ее содержательность и сообщили, что продолжат дискуссию за рабочим обедом. "Мы отметили нашу заинтересованность сохранять и умножать то наследие, которое оставили наши предшественники и те отношения, которые насчитывают не одно столетие", - сказал глава российского МИД, упомянув положительную динамику товарооборота и укрепление связей в инвестиционной, энергетической, научно-технической и правоохранительной сферах.

Котзиас также пригасил Лаврова посетить Афины в сентябре, и российский министр дал положительный ответ: "Спасибо за приглашение в Грецию, я обязательно приеду".

Уважение принципа неделимости безопасности

Греция является одним из старейших членов Североатлантического альянса, поэтому российский министр воспользовался возможностью выразить обеспокоенность Москвы в связи с продолжающимся процессом наращивания военной активности США и НАТО вблизи границ РФ.

"Мы будем продолжать добиваться от наших коллег в рамках НАТО уважения всех тех договоренностей, которые были провозглашены на политическом уровне и на высшем политическом уровне, о недопустимости разделительных линий и о необходимости обеспечивать неделимость безопасности, когда никто свою безопасность за счет других не должен укреплять", - подчеркнул Лавров.

Он также добавил, что Москва и Афины сходятся во мнении, что диалог РФ и ЕС "нуждается в оздоровлении". По словам Лаврова, в России ценят конструктивный настрой Греции в этом вопросе.

7 июня министры обороны стран - членов НАТО согласовали инициативу по повышению боеготовности альянса. Согласно проекту, к 2020 году альянс должен дополнительно обладать не менее чем 30 механизированными батальонами, 30 боевыми кораблями, 30 авиаэскадрильями, готовыми к развертыванию в течение 30 и менее дней.

Приветствие Северной Македонии

Журналисты поинтересовались, обсуждалась ли в ходе переговоров объявленная накануне договоренность Афин и Скопье переименовать Республику Македония в Северную Македонию, которая решила многолетний спор между странами.

Лавров заявил, что Москва поддержит это решение, если оно было принято совместно. "Мы всегда подчеркивали, что выступаем за нахождение договоренности по этой проблеме без вмешательства извне, без установления каких-то искусственных сроков и условий, и говорили, что поддержим то решение, которое будет отвечать интересам Греции и Македонии и которое будет опираться на широкую общественную поддержку. Надеюсь, что объявленная вчера договоренность была именно такой", - сказал российский министр.

Региональные конфликты

Глава МИД РФ также констатировал близость или совпадение позиций обеих стран по урегулированию региональных конфликтов. "Мы обменялись мнениями по кипрскому урегулированию, - сказал он. - И Россия, и Греция здесь выступают за решение этой застарелой проблемы на основе выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и договоренностей между двумя общинами". Лавров заявил, что стороны разделяют подходы по урегулированию проблемы Косово, а также конфликтов в ближневосточном регионе и в Северной Африке, а именно - необходимость руководствоваться нормами международного права и учитывать интересы народов, проживающих в этих регионах.

В этом контексте также был упомянут конфликт на Украине. Обе стороны вновь подтвердили позицию о том, что нет альтернативы минскому комплексу мер. В свою очередь Котзиас отметил, что Афины с особым вниманием следят за происходящим в этой стране, так как на востоке Украины проживают 160 тыс. граждан греческого происхождения.

России нужны гарантии

На пресс-конференции греческие журналисты задали вопрос Лаврову о планах России в сфере энергетики на Западных Балканах. Министр ответил, что Москва готова поставлять газ на территорию Евросоюза через "Турецкий поток", но для этого необходимы гарантии европейских властей, в частности Еврокомиссии.

"Если страны Евросоюза заинтересованы в том, чтобы газ по этому трубопроводу пошел на территорию ЕС, то нужны 100%-ные гарантии Еврокомиссии и в целом Евросоюза", - сказал глава российского дипведомства. Он также подчеркнул, что планы РФ в энергетической сфере на территории Западных Балкан будут определяться договоренностями со странами этого региона.

Лавров отметил, что одним из основных условий для успеха такого сотрудничества является отсутствие искусственного вмешательства, как это произошло в случае с "Южным потоком".

Денуклеаризация Корейского полуострова

Глава МИД РФ, отвечая на просьбу прокомментировать итоги встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ы в Сингапуре 12 июня, призвал при обсуждении денуклеаризации региона уделять особое внимание терминам.

"Многие комментаторы, высказывая свое мнение о произошедшем, заявляют, что достигнута договоренность о денуклеаризации Северной Кореи, - указал Лавров. - Но сам Пхеньян, как и все мы - Россия, Китай, да и международное сообщество в целом - всегда говорили о денуклеаризации всего Корейского полуострова. Разница существенная, как вы видите".

Он добавил, что факт прямого контакта Пхеньяна и Вашингтона "заслуживает поддержки", но также отметил, что денуклеаризация полуострова и гарантии безопасности КНДР, в которых Трамп заверял своего визави на саммите, "едва ли смогут в полной мере решиться в двустороннем формате". "Все участники шестисторонних переговоров (Китай, КНДР, Республика Корея, Россия, США и Япония) всегда неизменно исходили из того, что увенчать этот процесс должно создание системы мира, безопасности и стабильности во всей Северо-Восточной Азии", - заключил Лавров.