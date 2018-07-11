Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: Трамп и Путин обсудят уровень контактов по Сирии и контроль над вооружениями

Международная панорама
11 июля, 1:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июля. /ТАСС

Стивен Сестанович не исключил, что лидеры могут затронуть ситуацию на Украине и инцидент с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Президенты России и США на саммите в Хельсинки могут рассмотреть вопрос о повышении уровня контактов между США и Россией по Сирии и об открытии каналов для обсуждения проблем контроля над вооружениями. Такое мнение высказал во вторник во время телеконференции в нью-йоркском Совете по международным делам американский эксперт Стивен Сестанович.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин

Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Совершенно очевидно, что президент [Трамп] хочет поднять уровень контактов по Сирии с обменов между военными до президентского уровня, - отметил он. - Думаю, что причина в том, что война там вступила в новую фазу, и у президента есть заинтересованность в том, чтобы уменьшить масштабы американского участия и, прежде всего, уменьшить ту роль, которую Иран играет в Сирии, а также возможность войны между Израилем и Ираном. По этому вопросу, как представляется, с президентом согласны и [госсекретарь Майкл] Помпео, и [помощник президента по национальной безопасности Джон] Болтон".

В октябре 2015 года министерства обороны РФ и США договорились о мерах по предотвращению инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Меморандум, разработанный по инициативе российской стороны, регламентировал действия ВКС России и международной коалиции во главе с США в воздушном пространстве над Сирией. В документе определен механизм взаимодействия сторон, включая оказание взаимной помощи при возникновении кризисных ситуаций, оговорены правила, которым должны следовать экипажи авиации. В июле 2017 года Россия, Иордания и США согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самые южные провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. 23 августа прошлого года в Аммане начал работу совместный мониторинговый центр, в задачи которого входят контроль соблюдения режима прекращения боевых действий, обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа и оказание медицинской помощи населению в южной зоне деэскалации.

Новые форумы и каналы связи по вопросам разоружения

"В области контроля над вооружениями, - продолжал Стивен Сестанович, - и президент и некоторые из его советников заявляли о необходимости продвигаться вперед и пытаться решать некоторые из проблем, касающихся бесконтрольной гонки вооружений. Об этом говорил президент [Трамп] и [президент России Владимир] Путин соглашался с оценкой, согласно которой гонка вооружений выходит из-под контроля". По мнению американского эксперта, на саммите в Хельсинки "наиболее вероятно создание форумов и каналов связи для дальнейших обсуждений" с тем, чтобы эти вопросы в дальнейшем предметно рассматривали госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, 20 марта в ходе телефонного разговора президенты РФ и США высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом и, в частности, была подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

Сестанович не исключил, что на саммите в Хельсинки будут затронуты и другие вопросы - например, ситуация на Украине, вопрос о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, ситуация с отравлением бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля.

Совет по международным делам - одна из старейших в США некоммерческих организаций, занимающихся проблемами международных отношений. Она была учреждена в 1921 году, и ее членами состоят около 4900 бывших высокопоставленных правительственных чиновников, сотрудников разведки, представителей банковских и научных кругов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Дело Сергея Скрипаля Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Сирия Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внук Брежнева умер в Крыму
2
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
3
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
4
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
5
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
6
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!