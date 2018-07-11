Эксперт: Трамп и Путин обсудят уровень контактов по Сирии и контроль над вооружениями

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Президенты России и США на саммите в Хельсинки могут рассмотреть вопрос о повышении уровня контактов между США и Россией по Сирии и об открытии каналов для обсуждения проблем контроля над вооружениями. Такое мнение высказал во вторник во время телеконференции в нью-йоркском Совете по международным делам американский эксперт Стивен Сестанович.

"Совершенно очевидно, что президент [Трамп] хочет поднять уровень контактов по Сирии с обменов между военными до президентского уровня, - отметил он. - Думаю, что причина в том, что война там вступила в новую фазу, и у президента есть заинтересованность в том, чтобы уменьшить масштабы американского участия и, прежде всего, уменьшить ту роль, которую Иран играет в Сирии, а также возможность войны между Израилем и Ираном. По этому вопросу, как представляется, с президентом согласны и [госсекретарь Майкл] Помпео, и [помощник президента по национальной безопасности Джон] Болтон".

В октябре 2015 года министерства обороны РФ и США договорились о мерах по предотвращению инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Меморандум, разработанный по инициативе российской стороны, регламентировал действия ВКС России и международной коалиции во главе с США в воздушном пространстве над Сирией. В документе определен механизм взаимодействия сторон, включая оказание взаимной помощи при возникновении кризисных ситуаций, оговорены правила, которым должны следовать экипажи авиации. В июле 2017 года Россия, Иордания и США согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самые южные провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. 23 августа прошлого года в Аммане начал работу совместный мониторинговый центр, в задачи которого входят контроль соблюдения режима прекращения боевых действий, обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа и оказание медицинской помощи населению в южной зоне деэскалации.

Новые форумы и каналы связи по вопросам разоружения

"В области контроля над вооружениями, - продолжал Стивен Сестанович, - и президент и некоторые из его советников заявляли о необходимости продвигаться вперед и пытаться решать некоторые из проблем, касающихся бесконтрольной гонки вооружений. Об этом говорил президент [Трамп] и [президент России Владимир] Путин соглашался с оценкой, согласно которой гонка вооружений выходит из-под контроля". По мнению американского эксперта, на саммите в Хельсинки "наиболее вероятно создание форумов и каналов связи для дальнейших обсуждений" с тем, чтобы эти вопросы в дальнейшем предметно рассматривали госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, 20 марта в ходе телефонного разговора президенты РФ и США высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом и, в частности, была подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

Сестанович не исключил, что на саммите в Хельсинки будут затронуты и другие вопросы - например, ситуация на Украине, вопрос о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, ситуация с отравлением бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля.

Совет по международным делам - одна из старейших в США некоммерческих организаций, занимающихся проблемами международных отношений. Она была учреждена в 1921 году, и ее членами состоят около 4900 бывших высокопоставленных правительственных чиновников, сотрудников разведки, представителей банковских и научных кругов.