Столтенберг: саммит НАТО должен преодолеть все разногласия между США и Европой

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Встреча глав государств и правительств НАТО должна преодолеть все разногласия между США и Европой. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии в штаб-квартиру организации.

"Между союзниками остаются разногласия, но я уверен, что саммит может достичь результата и снять разногласия между странами Европы и США", - сказал он.

Столтенберг в очередной раз повторил свой тезис о том, что государства альянса добились самого большого в последнем поколении увеличения своих военных расходов, и что они смогут достичь взаимопонимания по этой теме.

Ранее Столтенберг признал, что между союзниками остаются серьезные разногласия по газу и вокруг российского проекта газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, на пресс-конференции перед саммитом во вторник он признал, что торговые войны США и ЕС не способствуют взаимопониманию в альянсе.

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2% ВВП. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от ВВП, Германии - 1,2%. Президент США Дональд Трамп обещал поднять этот вопрос 11-12 июля в Брюсселе на очередном саммите НАТО.