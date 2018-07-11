Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представитель правительства Греции подтвердил информацию о высылке российских дипломатов

Международная панорама
11 июля, 12:16 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 11, июля. /ТАСС

Димитрис Дзанакопулос подчеркнул, что "невозможно соглашаться на поведение, которое не уважает международное право и греческое государство"

Поделиться
Материал из 1 страницы

АФИНЫ, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Греции не потерпит неуважения к международному праву и греческому государству. Об этом заявил в среду официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос, комментируя информацию о решении греческих властей выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум.

Смотрите также

Как Россию обвиняли во вмешательстве в дела других государств. Досье

"Греческое государство желает хороших отношений со всеми государствами, но невозможно соглашаться на поведение, которое не уважает международное право и греческое государство", - заявил Дзанакопулос в эфире греческого телеканала Skai, отвечая на соответствующий вопрос. "Наша оценка заключается в том, что такое поведение имело место, и будут приняты все [необходимые] меры", - сказал официальный представитель, не приведя, однако, какой-либо дополнительной информации.

Ранее газета Kathimerini со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что меры, которые принимаются Афинами, являются ответом на "незаконные действия на греческой территории, являющиеся вмешательством во внутренние дела Греции". Среди обвинений, которые выдвигают Афины дипломатам, фигурируют "попытки выуживать и распространять информацию, а также совершать подкуп государственных чиновников".

Источники газеты сообщили, что Афины уже отдали указание по немедленному выдворению двух человек, в частности, работника российского посольства, и запрету на новый въезд в страну еще двоих, которые были "вовлечены во множество действий, включая информационную деятельность [дипломатический термин для сбора и распространения информации] против Греции". Утверждается, что афинская инициатива "идет в ответ на ряд скоординированных шагов по расширению российского влияния в Греции".

Как сказали журналистам в среду в МИД РФ, Россия традиционно зеркально отвечает на высылку своих дипломатов из зарубежных стран. "На высылку дипломатов следуют зеркальные меры", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, отвечая на вопрос о высылке российских дипломатов из Греции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Греция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внук Брежнева умер в Крыму
2
Глава комитета Госдумы Нилов внесет поправку о выходе женщин на пенсию в 60 лет
3
Строительство участка "Тавриды" в Крыму приостановили после обнаружения большой пещеры
4
СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов
5
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
6
МИД России пообещал зеркальные меры в связи с высылкой из Греции российских дипломатов
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!