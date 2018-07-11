Представитель правительства Греции подтвердил информацию о высылке российских дипломатов

АФИНЫ, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Греции не потерпит неуважения к международному праву и греческому государству. Об этом заявил в среду официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос, комментируя информацию о решении греческих властей выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум.

"Греческое государство желает хороших отношений со всеми государствами, но невозможно соглашаться на поведение, которое не уважает международное право и греческое государство", - заявил Дзанакопулос в эфире греческого телеканала Skai, отвечая на соответствующий вопрос. "Наша оценка заключается в том, что такое поведение имело место, и будут приняты все [необходимые] меры", - сказал официальный представитель, не приведя, однако, какой-либо дополнительной информации.

Ранее газета Kathimerini со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что меры, которые принимаются Афинами, являются ответом на "незаконные действия на греческой территории, являющиеся вмешательством во внутренние дела Греции". Среди обвинений, которые выдвигают Афины дипломатам, фигурируют "попытки выуживать и распространять информацию, а также совершать подкуп государственных чиновников".

Источники газеты сообщили, что Афины уже отдали указание по немедленному выдворению двух человек, в частности, работника российского посольства, и запрету на новый въезд в страну еще двоих, которые были "вовлечены во множество действий, включая информационную деятельность [дипломатический термин для сбора и распространения информации] против Греции". Утверждается, что афинская инициатива "идет в ответ на ряд скоординированных шагов по расширению российского влияния в Греции".

Как сказали журналистам в среду в МИД РФ, Россия традиционно зеркально отвечает на высылку своих дипломатов из зарубежных стран. "На высылку дипломатов следуют зеркальные меры", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, отвечая на вопрос о высылке российских дипломатов из Греции.