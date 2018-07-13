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Порошенко пригрозил изоляцией странам, препятствующим вступлению Украины в НАТО

Международная панорама
13 июля, 20:31 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июля. /ТАСС

По словам президента Украины, Киев будет защищать свои национальные интересы

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КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Никто не сможет препятствовать курсу Украины на членство в НАТО. Такое заявление сделал в пятницу украинским телеканалам президент страны Петр Порошенко, комментируя итоги своего визита в Брюссель и участия в саммите Североатлантического альянса.

Комментируя вопрос касательно позиции Венгрии, заявившей о намерении блокировать интеграцию Украины в НАТО из-за принятого языкового закона в стране, Порошенко заявил: "Кто будет разговаривать с нами языком шантажа, окажется сам в изоляции".

По его словам, Украина будет защищать свои национальные интересы. "Никому не удастся заблокировать украинскую интеграцию в НАТО ни извне, я имею в виду Россию, ни внутри "пятая колонна", ни в самом НАТО", - сказал президент. Глава государства подчеркнул, что Киев "постоянно приближается к членству в НАТО" и никто его "не остановит". "Двери [НАТО] открыты, поддержка [стран НАТО] обязывающая, и это дает нам значительные перспективы", - добавил он.

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