Больше, дороже, сильнее: саммит НАТО в Брюсселе задает новые планки

Представители стран — членов НАТО на протяжении двух дней саммита в бельгийской столице призывали к расширению: географии блока, его военных расходов и сил быстрого реагирования. Некоторые призывы нашли свое отражение в итоговом документе НАТО, в то время как другие вызвали недоумение членов блока.

90 за 30

О том, что в 2018 году будет принято решение о формировании крупной группировки сухопутных, морских и воздушных сил быстрого реагирования, генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал еще в преддверии саммита. И негативная реакция в России ждать себя не заставила.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что планы по увеличению авиаэскадрилий приведут к "нагнетанию противовоздушной и противоракетной обстановки". В то же время председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сказал, что планы НАТО не представляют угрозы для Москвы, потому что "наша оборона крепка, а военная мощь прочна".

Сам Столтенберг назвал принятую в Брюсселе инициативу "4 по 30", ее суть отражена в 14-м пункте итогового заявления НАТО, опубликованного на сайте военно-политического блока.

"Из общего числа вооруженных сил страны НАТО предоставят дополнительно 30 крупных военно-морских кораблей, 30 тяжелых и средних маневренных батальонов и 30 боевых воздушных эскадрилий, с вспомогательными подразделениями, находящимися в таком состоянии боеготовности, которое позволяет им в течение 30 дней или раньше приступить к выполнению задачи", — говорится в документе.

Эти соединения к 2020 году должны быть готовы к ведению "интенсивных боевых действий" и могут быть применены "в случае срочного военного кризисного вмешательства". Против кого или чего может понадобиться такая сила — в заявлении блока не уточняется.

Дважды два

С тех пор как главнокомандующим в крупнейшей экономической и военной державе стран НАТО — Соединенных Штатах — стал президент Дональд Трамп, европейские союзники оказались под серьезным давлением.

"Многие страны НАТО, которые мы должны защищать, не только не выполняют свои обязательства в 2% [от ВВП], что очень мало, но и уклоняются в течение многих лет от платежей, которые не были произведены", — хозяин Белого дома повторял этот посыл десятки, если не сотни раз.

Под двумя процентами Трамп имеет в виду обязательства, которые взяли на себя страны — члены альянса на саммите 2014 года в Уэльсе, — увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП. Призывы американского президента были услышаны: уже целых восемь стран (включая США) соблюдают планку, а остальные обещают стремиться к показателю и наращивать военные расходы.

При этом некоторые страны к таким тратам не готовы. "Позиция Испании ясна, нужно быть реалистами. Мы не может достичь 2% ни сейчас, ни в среднесрочной перспективе", — заявила в первый день саммита глава оборонного ведомства Испании Маргарита Роблес.

Но Трамп не хочет останавливаться на достигнутом: его новая планка — 4%. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс: "Во время сегодняшнего выступления президента на саммите НАТО он предложил, чтобы страны не только выполняли свое обязательство по расходам на оборону в размере 2% от их ВВП, но и чтобы они увеличили их до 4%".

Пока что 4% на оборону не тратят даже сами США. Военный бюджет Соединенных Штатов составляет чуть менее 3,6% от ВВП.

29 — не предел

В НАТО входит всего на одну страну больше, чем в ЕС (29 против 28). Но этот разрыв может увеличиться. Наибольшие шансы на скорейшее вступление у Македонии. Договорившуюся о смене названия с Грецией ради членства в военно-политическом блоке страну пригласили к подписанию документа о начале официальных переговоров о вступлении.

"Македония принимала активное участие в миссиях альянса, способствовала распространению мира и безопасности в Афганистане. Сегодня НАТО продемонстрировала, что дверь в альянс остается открыта", — заявил Столтенберг сразу после подписания документа с премьер-министром балканской республики Зораном Заевым.

При этом в Греции подчеркивают, что ни о каком членстве в НАТО не может быть и речи до тех пор, пока Македония официально не сменит свое название.

Они могут собирать приглашения и фотографироваться, но они не присоединятся к НАТО, пока они используют слово "Македония" Панос Камменос министр национальной обороны Греции

Для окончательной смены названия (Афины устраивает название Республика Северная Македония) в стране должен пройти референдум, после чего парламент должен будет утвердить изменения.

Еще одна страна-претендент — Грузия. Однако когда она станет членом НАТО — неизвестно. Столтенберг лишь ограничился заявлением о том, что страны альянса "продолжат вместе работать, чтобы подготовить Грузию к вступлению" и признают "значительный прогресс, которого Грузия достигла в процессе реформ".

В последний день саммита военно-политический блок выступил с отдельной декларацией о готовности оказать Тбилиси помощь "в усилении ее морской и воздушной обороны". НАТО и Грузия также договорились провести совместные учения в марте 2019 года.

А усилия Киева, направленные на вступление в НАТО, разбились о жесткую критику со стороны Венгрии.

Позиция Венгрии в отношении Украины не изменилась. До тех пор, пока украинские власти не прекратят ущемлять этнические меньшинства и не восстановят права, которых они были лишены ранее, правительство Венгрии будет блокировать стремления Украины интегрироваться в евроатлантические структуры Тамаш Менцер официальный представитель МИД Венгрии

Опасность номер один

Конечно же, на саммите не обошлось без обсуждения внешней политики России. Более того, ожидалось, что неофициальной темой двухдневного съезда станет обсуждение предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки.

И Москва действительно не осталась без внимания — как в официальных заявлениях лидеров стран — членов НАТО, так и в итоговой декларации (слово "Россия" в ней упоминается более 50 раз).

В то время как Столтенберг сказал, что не считает проблемы в отношениях НАТО и РФ "аргументами для изоляции России", итоговая декларация полна недружественных заявлений.

"Агрессивные действия России, в частности угроза силой и ее применение для достижения политических целей, бросают вызов Североатлантическому союзу и подрывают евроатлантическую безопасность и основанный на правилах международный порядок", — говорится в документе.

В российском внешнеполитическом ведомстве уже заявили, что итоги саммита в Брюсселе будут тщательно проанализированы.

"Можно сделать вывод, что в НАТО по-прежнему не заинтересованы в объективных оценках истинных причин деградации ситуации с безопасностью в Евроатлантике и предпочитают смотреть на мир сквозь призму стереотипов холодной войны", — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На саммите были также затронуты и экономические аспекты взаимоотношений России и Европы. Президент США возмутился тем, что Берлин "отдает миллиарды долларов" Москве за природный газ.

"Германия полностью контролируется Россией. После строительства нового трубопровода ["Северный поток — 2"] более 70% поставок природного газа будут поступать из России," — сказал Трамп.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ответ заявила, что ее страна проводит самостоятельную политику и принимает "самостоятельные решения".

Александр Мосесов