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Порошенко попросил Францию оборудовать часть вертолетов Airbus для Вооруженных сил

Международная панорама
14 июля, 15:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, июля. /ТАСС

Как отметил президент Украины, еще часть вертолетов могла бы быть передана для нужд сельской медицины в стране

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КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко попросил французскую сторону рассмотреть возможность переоборудования части вертолетов корпорации Airbus, которые будут поставлять на Украину для нужд Вооруженных сил страны. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства.

"Сумма, которая сейчас выделяется на этот контракт, является очень значительной. Мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолетов могла бы пойти для Вооруженных сил Украины", - сказал он на встрече с представителями французской корпорации, а также послом Франции на Украине Изабель Дюмон.

По словам главы государства, еще часть вертолетов могла бы быть передана для нужд сельской медицины в стране.

Ранее в субботу премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что между украинским министерством внутренних дел и корпорацией Airbus helicopters подписано соглашение о поставках на Украину 55 вертолетов на сумму €555 млн.

Как сообщила пресс-служба Порошенко, для выполнения этого контракта французская сторона предоставит кредитные средства.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Гройсман, Владимир Борисович
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