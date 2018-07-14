Порошенко попросил Францию оборудовать часть вертолетов Airbus для Вооруженных сил

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко попросил французскую сторону рассмотреть возможность переоборудования части вертолетов корпорации Airbus, которые будут поставлять на Украину для нужд Вооруженных сил страны. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства.

"Сумма, которая сейчас выделяется на этот контракт, является очень значительной. Мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолетов могла бы пойти для Вооруженных сил Украины", - сказал он на встрече с представителями французской корпорации, а также послом Франции на Украине Изабель Дюмон.

По словам главы государства, еще часть вертолетов могла бы быть передана для нужд сельской медицины в стране.

Ранее в субботу премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что между украинским министерством внутренних дел и корпорацией Airbus helicopters подписано соглашение о поставках на Украину 55 вертолетов на сумму €555 млн.

Как сообщила пресс-служба Порошенко, для выполнения этого контракта французская сторона предоставит кредитные средства.