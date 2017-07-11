Рекультивация полигона "Быково" в Подмосковье должна начаться во второй половине года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Администрация городского округа Павловский Посад во вторник подписала с подрядной организацией АО "Монолитное строительное управление-1" акт о приеме-передаче площадки полигона ТБО "Быково" для дальнейшей рекультивации (копия есть в распоряжении ТАСС). Подрядчик с 11 июля приступает к обустройству площадки и рекультивации, работы должны завершиться в декабре 2018 года.

"Администрация городского округа Павловский Посад Московской области передает, а АО "Монолитное строительное управление-1" принимает строительную площадку для выполнения работ по рекультивации полигона ТБО "Быково", - говорится в документе.

Мусорный полигон "Быково" закрыли в 2016 году. Ориентировочный объем накопленных отходов на полигоне составил 430 тыс. тонн, его высота - 11 метров, сообщал ранее министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. На рекультивацию власти области выделили около 550 млн рублей в рамках государственной программы из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Подрядная организация приняла указанный участок площадью 8,69 га на срок выполнения работ по контракту, следует из акта. С даты подписания документа компания берет на себя всю ответственность за строительную площадку и приступает к ее обустройству и проведению рекультивации.

Реформа обращения с отходами

Власти Московской области несколько лет назад начали планомерную реформу системы обращения с отходами в Подмосковье, поскольку старый метод утилизации мусора - полигонирование - наносит серьезный вред окружающей среде и мешает комфортной жизни жителей области. Вместимость имеющихся полигонов заканчивается, сообщал ранее Коган. Ежегодно в регионе утилизируется 11,7 млн тонн коммунальных отходов, из них 3,8 млн тонн поступает из населенных пунктов региона, а 7,9 млн тонн - из Москвы, по данным Минэкологии Подмосковья.

В Подмосковье должно остаться 15 полигонов к концу 2017 года с учетом закрытой недавно Кучинской свалки в рамках реформирования системы утилизации отходов. Дополнительно к ним власти региона создадут пять новых современных полигонов в качестве площадок мусороперерабатывающих заводов с термическим обеззараживанием, где будут захороняться только обезвреженные отходы - в Серебряно-Прудском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском, Каширском и Воскресенском районах.

Также власти региона планировали с 2019 года начать вводить в эксплуатацию четыре современных мусороперерабатывающих завода с термическим обеззараживанием: в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Ногинском и Воскресенском районах. Мощность каждого предприятия составит 700 тыс. тонн, вместе они смогут утилизировать до 2,8 млн тонн отходов ежегодно.